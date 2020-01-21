اليابان تواجه فيروس كورونا الجديد بإجراءات صارمة

تبنّت الحكومة اليابانية سلسلة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا الجديد، بعدما سجلت البلاد أول حالة إصابة به الأسبوع الماضي.



وأكدت السلطات الطبية في اليابان إصابة مواطن عاد إلى طوكيو قادما من إقليم ووهان الصيني بالفيروس، الخميس.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن رئيس الوزراء شينزو آبي التقى الوزراء المعنيين، الثلاثاء؛ لمناقشة القضية.

وأشارت إلى أن الوزراء اتفقوا على أن يفحص مسؤولو الحجر الصحي الأشخاص القادمين من المناطق عالية الخطورة؛ لمنع دخول الفيروس إلى اليابان.

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وقالت الحكومة إنها سوف تنسق مع الدول الأخرى والمنظمات المعنية، وتعمل على جمع معلومات من منظمة الصحة العالمية ومنظمات صحية أخرى.

وأوضح آبي أنه لم يتم تأكيد انتقال الفيروس من شخص لآخر، مشيرا إلى أنه تعين توخي الحذر في ضوء تزايد عدد المصابين بالفيروس في الصين.

وقال كاتسونوبو كاتو، وزير الصحة الياباني، إنه سوف يتم توزيع استبيان بشأن أعراض الفيروس على الركاب الذين يصلون على متن رحلات قادمة من إقليم ووهان الصيني، حيث بدأ تفشي الفيروس.

وتابع: "كما سوف يُطلب من ركاب الرحلات القادمة من مدينة شنغهاي إبلاغ أطقم الطائرات بما إذا كانوا يعانون من حمى أو أعراض أخرى".

وأضاف كاتو، عقب الاجتماع الوزاري، الثلاثاء، أن منظمة الصحة العالمية سوف تعقد اجتماعا طارئا بشأن تفشي الفيروس.