طرق طبيعية تعزز خصوبة الرجال والنساء

الثلاثاء 21 يناير 2020

توجد المئات من النظريات الغريبة والرائعة حول كيفية زيادة وتعزيز الخصوبة، إلى جانب عدد من الطرق الطبيعية لزيادة فرص الحمل.



ووفقا لـ"ميرور أونلاين"، كشف الدكتور أمين غورغي، استشاري الخصوبة في أكاديمية الخصوبة وأمراض النساء، عن 5 طرق طبيعية لتعزيز الخصوبة:

1- التوقف عن التدخين

ينصح الدكتور غورغي بضرورة توقف الرجل والمرأة عن التدخين، عند محاولة الحمل والإنجاب.

وأوضح قائلا: "التدخين يزيد بشكل كبير من الوقت اللازم لحدوث الحمل، كما يؤثر التدخين السلبي على كل من الجهاز التناسلي الذكري والأنثوي، لذا، من الأفضل تجنب أماكن التدخين".

2- تقليل التوتر

يمكن أن يساعد الحد من الإجهاد على زيادة الخصوبة لدى البشر.

Advertisements

وقال الدكتور غورغي: "على الرغم من أن الإجهاد يؤثر على الجميع بشكل مختلف، إلا أنه في الظروف القاسية يمكن أن يؤثر سلبا على الجهاز التناسلي للأنثى، ويمكن أن يرتبط بـ (انخفاض الخصوبة) أو احتمال حدوث التخصيب. وتوجد العديد من الطرق لتقليل الإجهاد، مثل تخفيف عبء العمل أو ممارسة التأمل أو البحث عن شبكة دعم".

3- وقف تناول الكحول

يمكن أن يقلل شرب الكحول من فرص الحمل لدى النساء بأكثر من 50%، وفقا للدكتور غورغي.

وأوضح استشاري الخصوبة أن تناول الكحول باعتدال، يمكن أن يساهم أيضا في رفع خطر الإصابة بالعقم. وأضاف قائلا: "عند الرجال، يتداخل الاستهلاك المفرط للكحول مع مستويات الهرمون، ما يؤثر على جودة الحيوانات المنوية وإنتاجها".

4- ممارسة الرياضة بانتظام

قال الدكتور غورغي إن "ممارسة التمرين الرياضي بمعدل مثالي لنوع الجسم وقدرته، تساعد على تعزيز القوة وإعداد الجسم للحمل، ولكن التمرين المفرط يمكن أن يقلل من فرصة الإباضة بانتظام شهريا، وبالتالي يقلل من فرص الحمل".

5- اتباع نظام غذائي صحي

ينصح غورغي بضرورة الحفاظ على نظام غذائي صحي، مع تناول مستويات كافية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والكالسيوم وفيتامين (د)، للمساعدة على زيادة فرص الحمل. وعلى سبيل المثال، يساهم اتباع نظام غذائي متوازن في تلبية متطلبات الجسم من الفيتامينات الأساسية، ما يساعد الجسم على خلق بيئة مثالية لإنجاب الأطفال.