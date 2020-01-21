"كورونا الجديد" يصل أستراليا.. عزل رجل وفحص القادمين من الصين

أعلنت السلطات الأستراليا، الثلاثاء، عن عزل رجل داخل منزله بمدينة بريسبن وإخضاعه لفحوص دقيقة؛ للتحقق مما إذا كان أصيب بسلالة جديدة من فيروس كورونا.

وصرحت الدكتورة جانيت يونج، كبيرة مسؤولي الخدمات الطبية في ولاية كوينزلاند، بأن الرجل عاد مؤخرا من زيارة عائلية في مدينة ووهان الصينية، وظهرت عليه أعراض الإصابة الفيروس.

وقالت يونج، أمام مؤتمر صحفي في بريسبن: "أجرينا له بعض الفحوص، وننتظر النتائج".

يستغرق ظهور نتائج الفحوص عدة أيام، وأوضحت يونج أنه لا يوجد في أستراليا حتى الآن فحوص محددة للكشف عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تطورت في ووهان.

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في وقت سابق الثلاثاء، أعلنت السلطات الصحية في أستراليا عن البدء في إجراء فحوص أمنية بيولوجية للقادمين من ووهان إلى مدينة سيدني؛ للكشف عن أي حالة إصابة بالفيروس.

وقال البروفيسور بريندان ميرفي، كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا، إن الفحص يأتي كإجراء احترازي، مشيرا إلى عدم وجود مدعاة للقلق لأن المخاطر التي تواجه الأستراليين جراء الفيروس منخفضة نسبيا.

وهناك 3 رحلات مباشرة في الأسبوع من ووهان إلى سيدني. وسيتم فحص ركاب تلك الرحلات.

وسجلت الصين رابع حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وذكرت اللجنة الصحية البلدية في مدينة ووهان بوسط البلاد، في بيان، أن حالة الوفاة تعود لرجل (89 عاما) وسط تفش لذلك المرض.