لماذا نحتاج إلى المزيد من فيتامين د في الشتاء؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشتاء من أكثر الفصول التى يقل فيها تعرضنا لآشعة الشمس، المصدر الرئيسى لفيتامين د، وبالتالى نتعرض لخطر نقص فيتامين د، الذى يصنعه الجلد من التعرض لآشعة الشمس، ولكن هل فكرت لماذا يكون جسمك أكثراحتياجاً لفيتامين د فى فصل الشتاء، بخلاف السبب الذى ذكرناه وهوقلة التعرض للشمس، نتعرف فى السطور التالية على سبب احتياجنا للمزيد من فيتامين د فى فصل الشتاء، وفقاً لموقع "The conversation".

ويوجد فيتامين د فى الأطعمة مثل: الأسماك الزيتية (مثل الماكريل والتونة والسردين) وعيش الغراب وبدائل الألبان، وهو ضروري لصحة جيدة ومكافحة الالتهابات.



فوائد فيتامين د

فوائد فيتامين د في الشتاء

في فصل الشتاء، يتعرض البشر لمزيد من الالتهابات ويقضون وقتًا أقل في الخارج، وهو ما يزيد من تعرضهم للأمراض والبكتيريا والفيروسات، وفي نظام المناعة، يعمل فيتامين (د) على تحسين قدرتك على مكافحة الالتهابات وتقليل الأمراض، لذا فأنت بحاجة إلى المزيد من فيتامين د فى الشتاء.

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وتوصي بعض منظمات وهيئات الصحة بتناول فيتامين د من 200 إلى 2000 وحدة دولية في اليوم، وفي الولايات المتحدة ، توصي معاهد الطب الأمريكية بتناول 600-800 وحدة دولية في اليوم للبالغين، في حين تنص جمعية الغدد الصماء على أن حالة الفيتامين د المثلى قد تتطلب 1500-2000 وحدة دولية في اليوم.

وفي فصل الشتاء، يكون لدى الأشخاص قدرة منخفضة على إنتاج فيتامين (د)، لذا فإن كميات 600 وحدة دولية على الأقل من فيتامين (د) يوميًا من الطعام أو المكملات الغذائية ستساعد في الحفاظ على حالة فيتامين (د).

من خلال استهلاك المزيد من فيتامين (د) خلال فصل الشتاء، ستكون ميكروبات الأمعاء أكثر صحة وستكون أكثر مقاومة للعدوى والالتهابات والأمراض على مدار السنة.