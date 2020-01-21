وفاة رابع مصاب بـ"كورونا الجديد" في الصين

المرض ظهر في ووهان وانتقل إلى مدن أخرى منها بكين

أعلنت السلطات الصحية في الصين، الثلاثاء، أن شخصا رابعا توفي نتيجة الالتهاب الرئوي الغامض في مدينة ووهان، بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقالت اللجنة الصحية في ووهان، في بيان، إن الرجل البالغ من العمر 89 عاما ظهرت عليه أعراض المرض في 13 يناير/كانون الثاني، ونقل إلى مستشفى بعدها بـ5 أيام إثر معاناته من صعوبات شديدة في التنفس.

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وفي بيان، ذكرت اللجنة أن 15 موظفا بالقطاع الصحي بالمدينة أصيبوا بالالتهاب الرئوي الغامض، مشيرة إلى أن أحدهم يرقد في حالة حرجة.

وظهر المرض في ووهان وانتقل إلى عدة مدن أخرى منها العاصمة بكين وشنغهاي، وجرى الإعلان عن رصد 4 حالات خارج حدود الصين في كوريا الجنوبية وتايلاند واليابان.

وذكر التلفزيون الرسمي أن السلطات أكدت وجود 217 حالة إصابة في المجمل حتى مساء الإثنين، منها 198 حالة في ووهان.