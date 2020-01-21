شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. لماذا نصاب بالجلطات الدموية وما هى طرق العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بالجلطات الدموية تعد من الأمراض الخطيرة وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر عن أسباب الإصابة أفضل طرق العلاج، وذلك وفقا لموقع "webmed".

ما هي الجلطات الدموية؟

التعرض تحدث عندما يتجلط الدم فى أوردة الجسم ، وفي حالة الاهمال في العلاج يزداد فرص تحرك أو انتقال الجلطة إلي أماكن الأخرى بالجسم كالرئة، وهنا يزداد فرص تعرض المصاب للموت.

ما هي أسباب الإصابة بالجلطات الدموية؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالجلطات الدموية، ومنها:

-يزداد فرص الإصابة بالجلطات الدموية عند التقدم في السن.

-أثبتت العديد من الدراسات أن التاريخ العائلي يعد من أبرز أسباب الإصابة بالجلطات الدموية.

-عدم القيام بأي نشاط يعد من الأمور التي تتسبب في تجلط الدم في الأوردة، فالحركة تساهم بشكل كبير في الحد من الاصابة بالجلطات الدموية.

-بعض الأشخاص يصابون بالجلطات الدموية بعد الخضوع للعمليات الجراحية.

-تزداد فرص الإصابة بالجلطات الدموية خلال فترة الحمل نتيجة لارتفاع هرمون الحمل، وأيضا نتيجة لضغط البطن علي الأوردة بالجسم.

- أشارت العديد من الدراسات الطبية إلى أن السمنة تعد من أبرز الأسباب.

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-التدخين له عامل كبير في التعرض للإصابة بالجلطات الدموية.

-بعض الأشخاص عند تناولهم للأدوية الهرمونية يزداد لديهم فرص الإصابة بالجلطات الدموية.

ما هي أعراض الإصابة بالجلطات الدموية؟

هناك بعض الأعراض التي يجب في حالة ظهورها نقل المريض علي المستشفي، ومنها:

-ألم واحمرار شديد في المنطقة المصابة بالجلطات الدموية.

-تورم شديد في المنطقة المصابة بالجلطة.

-التعرض لسخونة شديد في المكان المصاب بالجلطات الدموية.

-في بعض الأحيان يتعرض المكان المصاب بالجلطات إلي تغير لون المكان المصاب ويصبح أزرق اللون نتيجة للتعرض لانسداد الأوعية الدموية.

ما هو علاج الجلطات الدموية؟

يتعمد العلاج علي تناول الأدوية المسيلة للدم، فهي لها دور كبير في القضاء وعلاج الجلطات الدموية لأنها تقلل فرص التعرض لتجلط الدم بالأوعية أو الأوردة، مع الالتزام بعد الشفاء بممارسة الرياضة والاكثار من تناول السوائل حتي لا يصاب الجسم بالجفاف.