صحة ورشاقة

كشف سبب للموت المفاجئ

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كشف سبب للموت المفاجئ والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يناير 2020

توصل علماء جامعة أيوا إلى أن الإنسان لا يتمكن من الاستيقاظ عند ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون في دمه، ما قد يكون سبب موت الأطفال المفاجئ أو متلازمة الموت المفاجئ.

 

ويفيد موقع "MedicalXpress"، بأن الشخص يستيقظ عند انسداد مجرى الهواء خلال النوم. ولكن الخلل في عمل مستقبلات السيروتونين في الدماغ، قد يمنع رد فعل الإنسان.

Advertisements

 

وبينت نتائج تشريح المتوفين بسبب متلازمة الموت المفاجئ، أن في أدمغتهم خللا في نظام السيروتونين. لذلك، يعتقد الباحثون بأن هناك طريقا لا يزال غامضا تتفاعل بفضله مستقبلات السيروتونين مع ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون في الدم.

 

والسيروتونين من الناقلات العصبية التي تؤمن تفاعل الخلايا العصبية. وهو مسؤول عن تنظيم عدد من العمليات الفسيولوجية في جسم الإنسان، بما فيها عملية التمثيل الغذائي واليقظة والشعور بالفرح والرضا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كشف سبب للموت المفاجئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا