شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى ارتجاع المرىء أطعمة مهمة لصحتك تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم شديد في المعدة عند تناول الطعام، يصاحبه حرقان شديد وعدم القدرة علي التقاط النفس بشكل طبيعي، هذه هي الأعراض التي يشعر ويمر بها مرضي ارتجاع المريء، والذي يتطلب عليهم تناول بعض الأطعمة التي تساهم في التقليل من الشعور بهذه الأعراض، وأيضا هناك أطعمة ممنوعين منها وأبرزها الأطعمة ذات الدهون المرتفعة، وأخري المسبكات والمقليات.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن أهم وأبرز الأطعمة التي ينصح علي مريض ارتجاع المريء تناولها للتقليل من الشعور بألم شديد في المعدة، وذلك وفقا لموقع "webmed".

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-الجوافة..

أوضحت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول مرضي ارتجاع المريء لفاكه الجوافة تعد من الخيارات الجيدة فهي غنية بفيتامين سي الذي له دور كبير في الحد من الشعور بالأعراض السابق ذكرها، كما أن الجوافة تحتوي علي نسبة عالية من الألياف التي تساهم بشكل كبير في جعل المعدة مرتاحة وتقلل شعورها بالألم، ولذا لا تتردد في تناول ثمرة من الجوافة يوميا للحد من الشعور بالحموضة أيضا.

-التفاح..

ثمرة يوميا من التفاح تساهم بشكل كبير في تقليل فرص التعرض والإصابة بالأمراض، لانه غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم يوميا، ولذا عليك تناول ثمرة يوميا من التفاح لأنها تساعد علي ارتياح الجهاز الهضمي، وتقلل فرص الشعور والمرور أيضا بألم ارتجاع المريء والحموضة وحرقة المعدة، وذلك نتيجة لاحتوائها علي نسبة عالية من الألياف، وأيضا مضادات الأكسدة.

-الموز..

يعد من الفواكه التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية التي تساهم بشكل كبير في الحد من التعرض للشعور بألم ناتج عن ارتجاع المريء، ولذا عليك تناول ثمرة يوميا من الموز، لأنه يقلل الشعور بالتهابات المعدة وألم ارتجاع المريء.