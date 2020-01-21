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الصين.. وفاة شخص رابع بسلالة فيروس كورونا الجديدة
الثلاثاء 21 يناير 2020
توفي شخص رابع بالالتهاب الرئوي في مدينة ووهان بوسط البلاد وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.
وقالت اللجنة الصحية في ووهان في بيان إن الرجل البالغ من العمر 89 عاما ظهرت عليه أعراض المرض في 13 يناير ونقل إلى مستشفى بعدها بخمسة أيام إثر معاناته من صعوبات شديدة في التنفس.
وفي بيان منفصل، ذكرت اللجنة أن 15 موظفا بالقطاع الصحي بالمدينة أصيبوا بالالتهاب الرئوي مشيرة إلى أن أحدهم يرقد في حالة حرجة.
وظهر المرض في ووهان وانتقل إلى عدة مدن أخرى منها العاصمة بكين وشنغهاي، وجرى الإعلان عن رصد أربع حالات خارج حدود الصين في كوريا الجنوبية وتايلاند واليابان.
وذكر التلفزيون الرسمي أن السلطات أكدت وجود 217 حالة إصابة في المجمل حتى مساء الاثنين منها 198 حالة في ووهان.
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