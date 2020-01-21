شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الكافيين حال الإفراط فى تناوله.. أبرزها تشنج العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القهوة من أهم المشروبات التى يمكن أن تبدأ بها يومك، ولكن الإفراط في تناول الكافيين يكون له مخاطر صحية عديدة، حيث تشير الدراسات إلى أن أكثر من 400 ملجم يوميًا من الكافيين يمكن أن يعرض الشخص لخطر الآثار الضارة، وفى هذا التقرير نتعرف على اضرار الكافيين عند الإفراط فى تناوله، وذلك وفقاً لموقع " inc".



اضرار الكافيين

اضرار الكافيين عند الإفراط فى تناوله

اضرار الكافيين عديدة، حيث يتسبب شرب الكثير من الكافيين فى مجموعة من التأثيرات الصحية الضارة وتشمل ما يلى:

زيادة نبضات القلب

يعمل الكافيين كمنشط للجهاز العصبي المركزي، مما يزيد من معدل ضربات القلب، ويمكنك الشعور بذلك بعد 15 دقيقة من تناوله.

الحرقة أو الحموضة

الكافيين يؤدى الارتداد المعدي المريئي، هذا يمكن أن يسبب أو يؤدي إلى تفاقم حرقة المعدة في الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة.



الكافيين

اضرار الكافيين على الجهاز العصبى

اضرار الكافيين على الجهاز العصبى والمخ تشمل ما يلى:

-الكافيين يحفز الهرمونات، مثل الأدرينالين ويؤدى إلى شعور الجسم بالتوتر والعصبية.

القلق

الآثار المنشطة على الجسم من الكافيين، مثل زيادة معدل ضربات القلب، وزيادة هرمونات الأدرينالين، وزيادة انتباه الحواس، يمكن أن تتحد لإنتاج الشعور بالقلق الشديد عند البعض.

تشنجات العضلات

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الكافيين في الجسم أو استخدامها لفترات طويلة إلى تشنج العضلات أو التحرك بشكل غير صحيح.

تأثير الكافيين على التفكير والكلام

إلى جانب العديد من حواسك الأخرى، تزداد سرعة الكلام والتفكير استجابةً للتأثير المنبه للكافيين، على الرغم من أن هذا قد يكون مفيدًا جدًا للتركيز، إلا أن الكثير منه يمكن أن يتسبب في حدوث ارتباك وتلعثم.

خفقان القلب

الكافيين يحفز الجهاز العصبي المركزى، إنه يسرع معدل ضربات القلب ويمكن أن يتسبب في رفرفة القلب أو الخفقان.

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إدرار البول

يزيد الكافيين من الحاجة إلى التبول لأنه يزيد من تدفق الدم عبر الكلى ويمدد الأوعية الدموية، مما يجعل الكلى تنتج المزيد من البول.



اضرار الكافيين

اضطرابات الجهاز الهضمي

يعمل الكافيين كملين عن طريق زيادة تقلص العضلات المعوية الصغيرة والكبيرة، هذا يمكن أن يسبب انتقال الطعام المهضوم إلى الأمعاء، مما يؤدي إلى تقلصات في المعدة.

الجفاف

يمكن أن يؤدي الإسهال والتبول المستمران إلى الجفاف، الذي يمكن أن يزعزع توازن السوائل في الجسم، ويستنزف الماء والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها لكي يعمل.

الأرق

يمنع الكافيين نشاط ناقل عصبي يدعى أدينوزين، وهو أحد المهدئات الطبيعية في عقلك، وهذا الناقل العصبى يجعلك تنام عندما تكون المستويات مرتفعة بما فيه الكفاية عن طريق تثبيط نشاط الأدينوزين، ويمنع الكافيين قدرتك على النوم.

الصداع

مزيج من إدرار البول وتنشيط الجسم يمكن أن يتسبب في زيادة حمولة المستقبلات في المخ مما يؤدي إلى صداع.

الهلوسة

يُعتقد أن الهلوسة تحدث عندما تسبب جرعة زائدة من الكافيين في إصابة الجسم بالضغط، وهذا يحدث نتيجة لارتفاع مستويات الأدرينالين.

الإدمان

يبدأ إدمان الكافيين لأن الكافيين أولاً يخلق شعورًا باليقظة، ويصبح لاحقًا مادة كيميائية يحتاجها الجسم لمنع أعراض الانسحاب مثل الصداع والخمول والاكتئاب.

زيادة ضغط الدم

الكافيين يجعل الغدد الكظرية تفرز المزيد من الأدرينالين، مما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم.

قرحة المعدة

يسرع الكافيين من عملية إفراغ المعدة، مما قد يؤدي إلى انتقال محتويات المعدة شديدة الحموضة إلى الأمعاء الدقيقة بسرعة أكبر من المعتاد، مما يسبب إصابة أو تقرحات.