شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تسمم الحمل عديدة منها الوراثة وسوء التغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسمم الحمل هو نوبة تشنج تصيب بعض النساء أثناء فترة الحمل، وهو أحد مضاعفات الحمل التي تهدد الحياة، وأقل من 1 من كل 100 امرأة مصابات بتسمم الحمل، ويحدث تسمم الحمل فقط أثناء الحمل أو بعد ولادة الطفل مباشرة، إنها حالة يكون لديك فيها ارتفاع في ضغط الدم وتفقدين الكثير من البروتين من كليتك في البول، فى هذا التقرير نتعرف على اسباب تسمم الحمل، وفقاً لموقعى Patient و Medlineplus.

وعادة ما يحدث تسمم الحمل في وقت ما بعد الأسبوع العشرين وعادةً ما يختفي خلال ستة أسابيع من الولادة.



تسمم الحمل

اسباب تسمم الحمل

السبب الدقيق لتسمم الحمل غير معروف، ولكن هناك مجموعة من العوامل التي قد تلعب دورا فى الإصابة بتسمم الحمل:

-مشاكل الأوعية الدموية.

-تغيرات المخ والجهاز العصبي .

- النظام الغذائى نتيجة سوء التغذية.

-الجينات أو الوراثة من أحد أفراد عائلتك.

ومعظم النساء المصابات بتسمم الحمل لا يصبن بالنوبات، لكن النساء المصابات بدرجة عالية من النوبات غالبا ما يصبن بتسمم الحمل الحاد مع نتائج مثل:

-اختبارات الدم غير الطبيعية.

-الصداع.

-ارتفاع ضغط الدم.

-تغييرات فى الرؤية.

- ألم البطن.



اسباب تسمم الحمل

عوامل خطر تزيد فرصك في الإصابة بتسمم الحمل

-أن تبلغي من العمر 35 عامًا أو أكبر.

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- الحمل الأول.

-لديك مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم ، أو أمراض الكلى.

-لديك أكثر من طفل واحد (مثل التوائم أو ثلاثة توائم).

-صغر السن (أن تكون الأم فى فترة المراهقة).



تسمم الحمل

اعراض تسمم الحمل

تسمم الحمل أمر نادر الحدوث ويتم تشخيصه عندما تحدث نوبات (تشنجات) في امرأة حامل أو بعد الولادة ، وقبل حدوث تسمم الحمل تحدث مجموعة من الأعراض تشمل:

-الصداع الحاد الذي لا يختفى مع مسكنات الألم.

-مشاكل في رؤيتك، مثل عدم الوضوح أو الأضواء الساطعة.

-الحموضة المعوية التي لا تختفي مع مضادات الحموضة.

-ألم البطن، خاصة في الجزء العلوي من البطن، أسفل الضلوع، وعلى اليمين مباشرة.

-القيء .

- تورم (انتفاخ) مفاجئ فى يديك أو وجهك أو قدميك.

-عدم القدرة على الشعور بأن طفلك يتحرك بنفس القدر.

-الشعور بتوعك.

الطريقة الوحيدة لعلاج تسمم الحمل هي من خلال ولادة طفلك، ولكن يمكن في بعض الأحيان أن تستقر الحالة للسماح لحملك بالتقدم أكثر، قد يساعد الدواء في منع مضاعفات تسمم الحمل.