شكرا لقرائتكم خبر عن من فقدان الوزن إلى تنظيف البشرة.. 6 فوائد للقصب فى عيد الغطاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى 'HealthLine"، يعتبر عصير القصب واحد من أصح المشروبات التي يمكنك تناولها، وفيما يلي قائمة بالفوائد الصحية لعصير قصب السكر.

يمنع السرطان:عصير قصب السكر هو قلوي بطبيعته بسبب تركيز عال من الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والمنجنيز ، مما يساعد على منع الأمراض مثل السرطان ، والتي لا يمكن أن تعيش في بيئة قلوية، وبالتالي فإنه يساعد في محاربة أنواع مختلفة من السرطان مثل سرطان البروستاتا وسرطان الثدي.





يساعد في الهضم: جيد لتعزيز الجهاز الهضمي بسبب ارتفاع مستويات البوتاسيوم، والذى يساعد في الحفاظ على الجهاز الهضمي في حالة جيدة ، ويمنع التهابات المعدة ويعتبر مفيدًا بشكل خاص في علاج مشكلة الإمساك.





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يمنع أمراض القلب: كما أنه يمنع أمراض القلب والسكتة الدماغية لأنه يساعد على تقليل المستويات غير الصحية أو الكوليسترول والدهون الثلاثية.





يساعد في تقليل الوزن: بما أن عصير قصب السكر يقلل من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم ويحتوي على سكريات طبيعية ، فهو يساعد في تقليل الوزن.





مفيد لعلاج مرض السكري: قصب السكر حلو المذاق ومليء بالمحليات الطبيعية ، التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة (GI) ، وبالتالي فإنه يعمل بشكل جيد للغاية لمرضى السكري.





مسح عيوب البشرة: عندما يتعلق الأمر بالبشرة السليمة ، يجب البحث عن أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs) التي تعد جزءًا من المكونات الطبيعية لعصير قصب السكر، حيث إنها تقلل حب الشباب والشوائب وتمنع الشيخوخة وتساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة.