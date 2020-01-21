الصين تؤكد انتقال "الفيروس الغامض" بين البشر

ذكر خبير صيني، الإثنين، أن الفيروس الغامض الذي يشبه ذلك الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس" وانتشر في الصين وامتد إلى 3 دول آسيوية أخرى ينتقل بين البشر، فيما أعلنت الصين، الإثنين، وفاة شخص ثالث جراء إصابته بالفيروس الغامض.



ويسعى العلماء إلى تحديد طريقة انتقال المرض، ويعتقد أن سوق الأطعمة البحرية في مدينة ووهان الكبيرة هو مركز انتشار المرض.

إلا أن زهونج نانشان، العالم في لجنة الصحة الوطنية بالصين الذي ساعد في الكشف عن نطاق انتشار "سارس"، أوضح أن المرضى يمكن أن يصابوا بالفيروس الجديد دون أن يزوروا المدينة، وقال: "حاليا، يمكن التأكيد أن هناك ظاهرة انتقال الفيروس بين البشر".

وأكد أن 14 عاملا طبيا ساعدوا في علاج مرضى فيروس كورونا، أصيبوا بالفيروس الجديد، رغم أنه أضاف أن أكثر من 95% من الحالات مرتبطة بووهان.

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وللمرة الأولى، أعلنت السلطات الصحية الصينية إصابات جديدة بالفيروس خارج ووهان التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، تشمل 5 حالات في بكين (شمال) و14 في محافظة جوانجدونج الجنوبية المحاذية لهونج كونج.

وخرج الرئيس الصيني شي جينبينج عن صمته إزاء انتشار المرض، مطالبا بـ"الاحتواء الحازم لانتشار الوباء"، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستعقد اجتماعا طارئا، الأربعاء، لتحديد ما إذا كان مناسبا إعلان "حال طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وهو التدبير الذي يتخذ عادة مع الأوبئة الأكثر خطورة.

ووصل الفيروس أيضا إلى كوريا الجنوبية، حيث كشفت السلطات الصحية إصابة امرأة صينية تبلغ 35 عاما به، وصلت جوا من ووهان، الأحد.

وقالت السلطات الصحية إن المرأة زارت مستشفى في ووهان لإصابتها بالزكام، ووصف لها الأطباء أدوية قبل أن تصل إلى مطار سيول، حيث رصدت عوارضها وتم وضعها في الحجر الصحي.

ويثير الفيروس مخاوف متزايدة بعد وفاة شخص ثالث في عطلة نهاية الأسبوع منذ ظهور المرض، ومع ارتفاع ملحوظ بعدد المصابين الجدد في ووهان (140 حالة جديدة، 198 حالة بالإجمال)، بينهم تسعة حالاتهم حرجة.