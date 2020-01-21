معهد ألماني يرجح انتقال إنفلونزا الطيور عبر الطيور المهاجرة

الفيروس يبدأ من أوز بري بالقرب من الحدود الألمانية مع بولندا -أرشيفية

رجح معهد فريدريش لوفلر الاتحادي في ألمانيا وقوف الطيور المهاجرة وراء ظهور أول حالة إصابة بفيروس "H5N8" المسبب لإنفلونزا الطيور، في ألمانيا خلال فصل الشتاء الحالي.

وقالت إلكه راينكينج، المتحدثة باسم المعهد بمدينة بوتسدام الألمانية، الإثنين، إن خبراء المعهد أصبحوا يرجحون ذلك بعد ظهور الفيروس في أحد الطيور البرية، مشيرة إلى وجود العديد من حركات الهجرة حاليا.

وأكدت إلكه راينكينج أنه لم تظهر حتى الآن حالات انتقال للفيروس من الطيور للبشر.

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وحسب وزارة حماية المستهلك بولاية براندنبورج، شرق ألمانيا، فقد عثر على هذا الفيروس المسبب لطاعون الطيور، في أحد أنواع الأوز البري بالقرب من الحدود الألمانية مع بولندا.

وأوضحت المتحدثة أنه لا يمكن حتى الآن التنبؤ بما إذا كان الأمر سيتطور إلى وباء على غرار ما حدث في موسم شتاء 2016/2017، وذلك عندما تسبب الفيروس في حالات تفشي في الكثير من مزارع الطيور، واضطر السلطات لإعدام أعداد كبيرة منها للحد من انتشار الفيروس.

وكان هذا الوباء هو أكثر وباء يصيب الطيور في ألمانيا حتى ذلك الحين، وفقا لبيانات المعهد.

يشار إلى أن إنفلونزا الطيور مرض فيروسي شديد العدوى، وأنه يصيب الدجاج والفراخ الرومي والبط بشكل خاص.

وتفشى فيروس "H5N8" المسبب لطاعون الطيور، منذ بداية العام الجاري بسرعة شديدة في مناطق شرق أوروبا ومن بينها بولندا.