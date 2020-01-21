هل تتعرض أصابع اليد للخلع .. وماهى الأعراض وأكثر المعرضين له

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ووفقا لموقع drugs يمكن خلع أي من هذه المفاصل في حالة إصابة تكون المفاصل البطينية البعيدة في مفاصل الأصابع الأقرب إلى الأظافر، تحدث معظم حالات الخلع في هذه المفاصل بسبب الصدمة، وغالبًا ما يكون هناك جرح مفتوح في مكان الخلع.
المفاصل القريبة هي المفاصل الوسطى من الأصابع، يُعرف أيضًا الاختلال في إحدى هذه المفاصل بإصبع التشويش أو إصبع المدرب، إنها إصابة اليد الأكثر شيوعًا في الرياضيين، وهي شائعة بشكل خاص بين أولئك الذين يلعبون ألعابًا رياضية مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة الماء، في معظم الحالات، يحدث الخلع لأن الأصابع تكون منحنية للخلف عندما يحاول رياضي التقاط كرة أو تسديد كرة، يمكن أن يحدث خلع المفصل الدماغي الداني أيضًا عندما تكون الأصابع ملتوية أو منحنية من قبل الخصم، خاصةً عندما يتصارع لاعبان أو يمسكان من أجل السيطرة على الكرة.
توجد المفاصل البلعومية في المفاصل، حيث يتم ربط اليد بالأصابع، تربط هذه المفاصل العظام المشطية في راحة اليد بالصف الأول من الكتائب في الإصبع، نظرًا لأن هذه المفاصل مستقرة جدًا، فإن خلع المفصل البلعومي أقل شيوعًا من النوعين الآخرين. عندما تحدث خلع الأصابع البلعومية، فإنها عادة ما تكون خلعًا إما من السبابة أوالإصبع الصغير (الخنصر).
أعراض خلع الأصابع
الإصبع المخلوع هو ملتوية ومؤلمة ومنتفخة، وقد يتم قطع جلدها السطحي أو كشطه أو كدماته إذا تم تقويم الإصبع المخلوع في الملعب ، فقد يشعر المصاب بفقدان غير طبيعي أو ضعيف أو غير مستقر بعد ذلك.
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