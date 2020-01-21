شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتعرض أصابع اليد للخلع .. وماهى الأعراض وأكثر المعرضين له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلع الإصبع هو إصابة في المفصل تنحرف فيها عظام الإصبع أو تنحرف جانبيًا بحيث لا تنتهي أطراف العظام بشكل طبيعي، يحدث خلع الإصبع عادة عندما ينحني الإصبع إلى الخلف وراء الحد الطبيعي للحركة، تُعرف العظام الموجودة في الأصابع بالمصطلحات الطبية الكتائب والعظام المشطية، تحتوي كل مفصل في اليدين والأصابع على مفصل بين اثنين من هذه العظام .

ووفقا لموقع drugs يمكن خلع أي من هذه المفاصل في حالة إصابة تكون المفاصل البطينية البعيدة في مفاصل الأصابع الأقرب إلى الأظافر، تحدث معظم حالات الخلع في هذه المفاصل بسبب الصدمة، وغالبًا ما يكون هناك جرح مفتوح في مكان الخلع.

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المفاصل القريبة هي المفاصل الوسطى من الأصابع، يُعرف أيضًا الاختلال في إحدى هذه المفاصل بإصبع التشويش أو إصبع المدرب، إنها إصابة اليد الأكثر شيوعًا في الرياضيين، وهي شائعة بشكل خاص بين أولئك الذين يلعبون ألعابًا رياضية مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة الماء، في معظم الحالات، يحدث الخلع لأن الأصابع تكون منحنية للخلف عندما يحاول رياضي التقاط كرة أو تسديد كرة، يمكن أن يحدث خلع المفصل الدماغي الداني أيضًا عندما تكون الأصابع ملتوية أو منحنية من قبل الخصم، خاصةً عندما يتصارع لاعبان أو يمسكان من أجل السيطرة على الكرة.

توجد المفاصل البلعومية في المفاصل، حيث يتم ربط اليد بالأصابع، تربط هذه المفاصل العظام المشطية في راحة اليد بالصف الأول من الكتائب في الإصبع، نظرًا لأن هذه المفاصل مستقرة جدًا، فإن خلع المفصل البلعومي أقل شيوعًا من النوعين الآخرين. عندما تحدث خلع الأصابع البلعومية، فإنها عادة ما تكون خلعًا إما من السبابة أوالإصبع الصغير (الخنصر).