5 نصائح للوقاية من إنفلونزا الخنازير

قدم طبيب مصري نصائح للوقاية من عدوى إنفلونزا الخنازير أبرزها عدم مخالطة مرضى الإنفلونزا بشكل عام، واتخاذ التدابير خلال التواجد في أماكن التجمعات والمناطق المزدحمة.



وقال الدكتور أمير سليمان، استشاري أمراض الباطنة وحديثي والولادة، إنه يمكن الوقاية من الإنفلونزا وإنفلونزا الخنازير بغسل اليدين جيدا والتغذية السليمة وتهوية المنازل جيدا نهارا، وعدم مخالطة الأشخاص المصابة بالسعال والرشح وارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح سليمان أن العدوى تنتقل من خلال الرذاذ التنفسي، أو لمس شيء ملوث بالفيروس ثم وضع اليد على الأنف أو الفم، موضحا أن أعراض العدوى تظهر بعد حدوث العدوى بفترة تتراوح من يوم إلى 3 أيام.

وأكد أن أعراض العدوى بإنفلونزا الخنازير تشبه في بدايتها أعراض نزلات البرد العادية ولكنها تتميز بظهورها المفاجئ بعكس أعراض نزلات البرد العادية التي تظهر بشكل تدريجي.







أعراض شائعة:

أشار استشاري الباطنة وحديثي الولادة إلى أهم أعراض الإصابة بإنفلونزا الخنازير هي:

1- أعراض عامة: ارتفاع درجة الحرارة والرعشة والصداع والشعور العام بالإعياء والتعب وآلام عامة بالجسم خاصة العضلات.

2- أعراض بالجهاز التنفسي: الرشح واحتقان أو انسداد الأنف والتهاب الحلق والسعال.

3- أعراض بالجهاز الهضمي: انعدام الشهية والغثيان والتقيؤ والإسهال



ومن أعراض إنفلونزا الخنازير الشائعة لدى الأطفال:

- ضيق التنفس.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- الطفح الجلدي.

- النوم لفترات طيلة مع صعوبة إيقاظ الطفل.

- الامتناع عن الرضاعة

وحذر سليمان من بعض المضاعفات المتوقعة في حالات الإصابة بإنفلونزا الخنازير وهي:

1- الالتهاب الرئوي.

2- فشل الجهاز التنفسي.

3- التشنجات.

4- عند حدوث العدوى لمرضى مصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري والربو فقد يؤدي ذلك إلى زيادة حالاتهم سوءا.



وحدد سليمان الفئات الأكثر عرضة للعدوى وحدوث مضاعفات وهم:

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1- مرضى الأمراض المزمنة مثل الربو وأمراض القلب والكلى والسكري غير المنضبط والأمراض العصبية وأمراض التمثيل الغذائي وأمراض الدم مثل مرض الخلايا المنجلية.

2- المرضى المصابون بنقص المناعة "الإيدز".

3- الحوامل.

4- الأطفال خاصة أقل من عمر عامين.

5- كبار السن.

6- الأشخاص الذين يتناولون الأدوية الخاصة بالجهاز المناعي.

7- المقيمون بدور رعاية المسنين.

8- حالات السمنة المفرطة.





طرق العلاج

1- أدوية مضادة للفيروسات التي تستخدم في الوقاية والعلاج.

2- المضادات الحيوية للتقليل من حدوث العدوى البكتيرية الثانوية.

3- علاج للأعراض المصاحبة مثل السعال وارتفاع الحرارة والألم.

4- إجراءات مساعدة مثل الراحة وزيادة شرب السوائل.







الوقاية

وجه الدكتور أمير سليمان بعض النصائح التي يجب اتباعها لتجنب العدوى بالإنفلونزا بشكل عام:

1- غسل اليدين جيدا مرات عدة في اليوم باستخدام الماء والصابون، واستخدام المواد المعقمة للأيدي التي تتوافر بأشكال مختلفة في الصيدليات.

2- تعليم الأطفال طرق الوقاية الصحية بوضع منديل على الأنف والفم عند السعال أو العطس.

3- التغذية الجيدة للأطفال وعلاج أي أمراض متعلقة بسوء التغذية كالأنيميا.

4- التنبيه على الأطفال بعدم مخالطة الأشخاص المصابين بأي أعراض مرضية خاصة التنفسية منها مثل الرشح والسعال والعطس وضيق التنفس.

5- تهوية غرف النوم والفصول الدراسية والسماح بدخول الشمس إليها يوميا وتعقيم الأرضيات بالكلور بشكل مستمر.

6- تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة لأن ذلك يزيد من كفاءة جهاز المناعة.