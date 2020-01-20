٥ طرق سهلة لإنقاص الوزن دون نظام غذائي

على عكس ما يعتقد الكثيرون بأن إنقاص الوزن يعتمد على أداء التدريبات الرياضية وتناول الوجبات الغذائية محدودة السعرات الحرارية فقط، كشف خبراء تغذية بريطانيون لصحيفة "صن" البريطانية 5 طرق سهلة يمكن اتباعها لإنقاص الوزن دون الاضطرار إلى اتباع نظام غذائي صارم.

1. التركيز على وقت الأكل

تحديد الوقت الذي تتناول في الطعام على مدار اليوم سيساعدك في التخلص من ذلك الوزن المزعج، حيث أظهرت عدة أبحاث أننا عندما نكف عن تناول الطعام لفترة تتراوح ما بين ٨ إلى ١٠ ساعات كل يوم أو من ١٤ إلى ١٦ ساعة يوميا، فإن هذه الاستراتيجية تدعم التحكم في الوزن دون الحاجة إلى حساب السعرات الحرارية أو القواعد الغذائية الصارمة.

ووفقا للأبحاث، يساعد هذا على إعادة ضبط بعض الهرمونات التي تنظم عملية التمثيل الغذائي للدهون في الجسم.

ومن الناحية الواقعية، يترجم هذا في الميل إلى تناول وجبة عشاء مبكر، أو تناول الوجبة الأولى في وقت متأخر من اليوم والبقاء دون غذاء لفترة كبيرة.





2. اختيار الأطعمة الكاملة

تناول الأطعمة الكاملة يساعدك على خفض السعرات الحرارية اليومية والدهون في الجسم.

فقد ثبت أن استهلاك الأطعمة الكاملة مثل شريحة لحم بدلا من لحم مفروم أو خبز الحبوب الكاملة بدلا من الأبيض يؤدي إلى حرق سعرات حرارية أعلى من بدائل الطعام المصنعة.

وكذلك الخضراوات والفواكه كاملة، مع بقاء القشرة سليمة وشرائح السمك واللحوم والدجاج والوجبات الخفيفة الكاملة مثل المكسرات والفواكه واللبن الزبادي بدلا من البسكويت المعالج والكعك.

وهذا يعني أنه كلما كانت حالة الطعام التي تتناولها طبيعية، كان ذلك أفضل لجسدك.





3. التركيز على الخضراوات

إضافة المزيد من الفواكه والخضراوات إلى نظامك الغذائي يمكن أن يفقدك الوزن سريعا، فغالبا ما تركز الحمية الغذائية على ما يجب ألا نتناوله، وتحتاج إلى تقليص عدد الأطعمة التي يجب تجنبها والاعتماد عليها.

والتركيز على ما يجب ألا نفعله يمكن أن ينعكس بالخطأ في كثير من الأحيان، ما يؤدي إلى زيادة التركيز على الأطعمة المغرية ذات السعرات الحرارية العالية التي يجب أن نقلل منها للسيطرة على السعرات الحرارية.

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وعندما نركز على زيادة تناولنا الخضراوات بشكل عام، ينصب التركيز على تناول المزيد، وليس أقل، وكلما زادت السلطة والخضراوات التي نتناولها انخفض استهلاكنا من السعرات الحرارية بشكل عام، ما يدعم مراقبة الوزن.



يفضل إضافة الخضار أو العصير لوجبة الإفطار والسلطات والشوربات لوجبات الغداء وما لا يقل عن كوبين إلى 3 أكواب من السلطة والخضراوات المختلطة مع وجبة المساء.



4. دلل نفسك

السماح لنفسك بتناول القليل من الطعام المحبب إليك بين الحين والآخر سيساعدك على التمسك بنظامك الغذائي.

عندما ندرج هذه الأطعمة في خطتنا العادية للوجبات، بكميات كبيرة محكومة، فأنت أقل عرضة لتجربة مشاعر الحرمان التي يمكن أن ترتبط بالوجبات الغذائية الأكثر صرامة، والأرجح أن تكون قادرا على الالتزام بخطة الأكل الصحي الخاصة بك.





5. اعتمد على الطعام المنزلي

تحضير طعامك بدلا من شرائه سيساعدك على تقليل استهلاك السعرات الحرارية وفقدان الوزن في النهاية.

عندما نشتري وجبة بعيدا عن المنزل مثل وجبة في مطعم أو ساندويتشات في المنزل، فمن المحتمل أن نستهلك ما لا يقل عن واحد أو ثلاثة من السعرات الحرارية والدهون أكثر من الوجبة المماثلة التي نعدها لنفسك في المنزل.

وعندما يتعلق الأمر بالتحكم في الوزن في هذه الوجبات، كلما زاد التحكم في السعرات الحرارية لديك انخفض استهلاك السعرات الحرارية لديك، على الأرجح.



وهذا يعني تناول المزيد من وجبات الغداء، وطلب وجبات عشاء أقل في المنزل وتناول وجبة الإفطار في المنزل بدلا من المطاعم.





