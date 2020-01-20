تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكعك السوري بالحليب

المقادير

- الزبدة : 250 غراماً

- حليب : 2 كوب (سائل)

- سكر : نصف كيلو

- المحلب : 2 ملعقة كبيرة

- الدقيق الأبيض : كيلو وربع

- جوزة الطيب : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة ونصف

- الخميرة الفورية : ملعقة كبيرة



الطريقة:

اخلطي في وعاء كل من الدقيق، والسكر، والزبدة الذائبة معاً.

ضعي مع الخليط كل من الحليب، والمحلب، وجوزة الطيب، والخميرة.

أضيفي البيكنج بودر، ويتم العجن جيداً باليد إلى الحصول على العجينة الناعمة القوام.

تترك العجينة جانباً إلى أن تختمر، لمدة نصف ساعة تقريباً.

يتم أخذ جزء من العجينة، ويتم صنع شريط طويل يتم لفه حول نفسه للحصول على شكل الكعكة، ويتم تكرار الخطوة إلى الانتهاء من العجينة.

ترص حبات الكعك في صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم تترك جانباً لترتاح لمدة 3 ساعات تقريباً.

تدخل الصينية الفرن في درجة حرارة 280 مئوية، وتترك لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج، والحصول على اللون الذهبي.

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