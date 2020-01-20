تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز السكر السهل

القاهرة - لايف ستايل المقادير - الزبدة : كوب (طرية)

- الزيت النباتي : كوب

- سكر : كوب (عادي)

- سكر البودرة : كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- طحين : 4 أكواب ونصف (منخل)

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

- البيض : 2 حبة الطريقة: - الزبدة : كوب (طرية)- الزيت النباتي : كوب- سكر : كوب (عادي)- سكر البودرة : كوب- الفانيليا : ملعقة صغيرة- طحين : 4 أكواب ونصف (منخل)- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة- البيض : 2 حبة اخفقي الزبدة والزيت والسكر العادي والسكر البودرة في الخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كريمي.

أضيفي البيض والفانيلا واخفقي حتى تتجانس المكونات.

اخلطي الطحين مع البيكنج صودا وأضيفي المزيج لخليط السكر والزبدة والزيت والبيض وامزجي حتى تتكون عجينة طرية ولينة.

شكلي كرات من العجين وضعيه بشكل متباعد في صينية الفرن بعد أن تبطنيها بورق الزبدة.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 375 درجة لمدة 10 دقائق.

ازيلي الكوكيز من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كريمة الزبدة

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