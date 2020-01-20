تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت اللوز على الطريقة الإيطالية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : نصف كوب (طرية)

- سكر : كوب وربع

- البيض : 3 حبات

- اليانسون : ملعقة صغيرة (خلاصة)

- طحين : 2 كوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- لوز : نصف كوب (مفروم)

- حليب : 2 ملعقة صغيرة الطريقة: اخفقي الزبدة مع كوب من السكر بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كريمي وهش.

أضيفي البيض وخلاصة اليانسون واخفقي جيداً.

اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والملح.

أضيفي مزيج الطحين لمزيج البيض والزبدة والسكر واخفقي جيداً حتى تتكون عجينة متماسكة وطرية.

ثم أضيفي اللوز وحركي المزيج.

بطني صينية الفرن بورق الزبدة وادهنيه بالقليل من الزبدة.

قسمي عجينة البسكويت لنصفين وشكلي كل نصف لمستطيل كبير.

قطعي العجين لأصابع سميكة بواسطة سكين حادة.

ادهني البسكويت بالحليب ورشي باقي كمية السكر على أصابع البسكويت.

ضعي البسكويت في الصينية المجهزة وأدخليها للفرن على حرارة 375 لمدة 20 دقيقة حتى يصبح البسكويت ذهبي اللون.

ازيلي الصينية من الفرن واتركي البسكويت ليبرد مدة 15 دقيقة وقدميه. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كريمة الزبدة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المهلبية بالحليب

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