تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت الليمون

القاهرة - لايف ستايل المقادير - مقادير الحشوة : البيض : 3 حبات

سكر : كوب وربع

عصير الليمون : ربع كوب (طازج)

برش البرتقال : ملعقة كبيرة

الزبدة : ربع كوب (مذابة) - مقادير التارت : طحين : كوب

سكر البودرة : ثلث كوب

لوز : نصف كوب (مطحون)

برش ليمون : ملعقة صغيرة

برش البرتقال : ملعقة صغيرة

الزبدة : نصف كوب (باردة ومقطعة مكعبات صغيرة) Advertisements الطريقة: اتركي البيض بحرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة.

سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

اخفقي البيض والسكر وعصير الليمون وبرش البرتقال جيداً ثم أضيفي الزبدة واخفقي حتى يصبح المزيج ناعماً.

لتحضير عجينة التارت: اخلطي الطحين مع السكر البودرة واللوز المطحون وبرش البرتقال وبرش الليمون والزبدة في محضرة الطعام حتى يصبح المزيج متجانساً.

جمعي العجين وضعيها في صينية التارت بشكل مرتب ومتساوي لعمل قاعدة التارت.

أضيفي خليط الليمون فوق العجين في الصينية وأدخليها للفرن لمدة 30 دقيقة.

ازيلي التارت من الفرن واتركيه ليبرد ثم قطعيها وقدميها مع رشة سكر بودرة وفواكة حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سموذي الفواكة والزنجبيل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شاي ايرل جراي بالبرتقال والقرفة

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