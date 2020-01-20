أقوى الوصفات الطبيعة للتخلص من قشرة الرأس

قشرة الرأس مشكلة شائعة بين النساء، وهي تنتج عادةً من جفاف فروة الرأس بشكل خاص، فتؤثر سلباً على مظهر الشعر وبالإمكان رؤيتها بالعين المجردة على الثياب، مما يسبب للمرأة الإحراج والانزعاج. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال، أقوى الوصفات للتخلص من القشرة في شكل نهائي.



وصفة بذور البقدونس

قومي بنقع ملعقة كبيرة من مسحوق بذور البقدونس في كوب من الماء، واتركي النقيع جانباً لمدة 12 ساعة. من ثم، صفي النقيع ودلّكي به فروة رأسك جيداً، وانتظري مدة ساعة من الوقت. بعدها، قومي بغسل شعرك جيداً بالشامبو والماء.

كرري هذه الوصفة مرة أسبوعياً الى أن تختفي القشرة كلياً.



وصفة بذور السفرجل

في وعاء على النار، اغلي كوباً من الماء مع ملعقة صغيرة من مسحوق بذور السفرجل. من ثم، ارفعي الخليط عن النار واتركيه جانباً لمدة 12 ساعة. بعدها، صفي الخليط وافركي به فروة رأسك جيداً واتركيه مدة نصف ساعة. وبعد انقضاء المدة المطلوبة، اغسلي شعرك جيداً بالشامبو والمياه الدافئة. لكن، لتستفيدي جيداً من هذه الخلطة، يجب أن تكون طازجة عند استعمالها، مع تكرارها يومياً، حتى تتخلصي نهائياً من القشرة.

وصفة الأسبيرين



قومي بطحن حبتين من الأسبيرين، من ثم اخلطي مسحوق الأسبيرين بكمية من الشامبو الخاص بك تكفي لطول شعرك. بعدها طبقي الشامبو على شعرك وفروة رأسك، واحرصي على تدليك فروة الرأس جيداً. من ثم، اشطفي شعرك جيداً بالمياه الفاترة.

واظبي على تطبيق هذه الوصفة حتى تلاحظي أن القشرة اختفت كلياً



خلطة خل التفاح

قومي بخلط ربع كوب من خل التفاح وربع كوب آخر من الماء. من ثم، ادهني بالخليط شعرك وفروة رأسك، مع الحرص على تدليك فروة الرأس جيداً. بعدها، لفي شعرك بمنشفة دافئة لمدة نصف ساعة، ثم طبقي البلسم الخاص بك على شعرك وشطفيه جيداً.

كرري هذه الوصفة مرة أسبوعياً حتى القضاء على الحكة كلياً.

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خلطة بيكوربونات الصودا

امزجي ثلاث ملاعق كبيرة من بيكوربونات الصودا مع نصف كوب من الماء. حركي المزيج جيداً حتى الحصول على عجينة لينة. من ثم، طبقي العجينة على فروة رأسك بعد دهنها بقليل من زيت الزيتون. بعدها، انتظري مدة ربع ساعة ثم اغسلي شعرك بالشامبو والمياه الدافئة.

واظبي على تطبيق هذه الخلطة مرتين أسبوعياً وستحصلين على نتيجة رائعة.



خلطة الأفوكادو والموز

قومي بطحن موزة واحدة وحبة من الأفوكادو في الخلاط الكهربائي. من ثم، طبقي الخليط على فروة رأسك مع تدليكها جيداً. بعدها، انتظري نصف ساعة، ثم اغسلي شعرك جيّداً بالشامبو والماء الدافئ.

طبقي هذه الخلطة مرة أسبوعياً وسستخلصين من الحكة نهائياً.

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