شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام صادمة..انعدام الأمن الغذائى يعرض البالغين للوفاة المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأشخاص فى البلدان الفقيرة يجاهدون للحصول على الطعام، وفى هذا السياق كشفت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من عدم كفاية الحصول على الغذاء بمعدل من 10 ٪ إلى 37 ٪ أكثر عرضة للوفاة المبكرة قبل الأوان.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، وجد الباحثون أن البالغين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي (أي عدم كفاية الحصول على الغذاء بسبب القيود المالية) هم أكثر عرضة بنسبة 10 ٪ إلى 37 ٪ للوفاة المبكرة من أي سبب آخر غير السرطان مقارنة بالأشخاص الذين يتمتعون بالأمان الغذائي.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور "فاي مين"، في جامعة تورنتو الكندية: "من بين البالغين الذين ماتوا قبل الأوان ، مات أولئك الذين يعانون من انعدام أمن غذائي شديد قبل وفاة نظائرهم اللذين يتمتعون بالغذاء بمعدل 9 سنوات".

ولتأكيد نتائج الدراسة، نظر الباحثون في بيانات من المسح الكندي لصحة المجتمع 2005-2017 عن أكثر من نصف مليون من البالغين في كندا.

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وقاموا بتصنيف الأشخاص على أنهم آمنون غذائيًا أو هامشيًا أو معتدلًا أو شديدًا أى يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وبحلول نهاية فترة الدراسة ، توفي 25460 شخصًا قبل الأوان ، وكان من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد توفوا أصغر من نظرائهم الذين يتمتعون بالأمان الغذائي بمعدل 9 سنوات (59.5 عامًا مقابل 68.9 عامًا).

وكان متوسط العمر المتوقع في كندا في الفترة 2008-2014 يبلغ 82 عامًا؛ والوفيات في أو قبل ذلك العمر كانت تعتبر سابقة لأوانها في هذه الدراسة.

كان البالغون الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد أكثر عرضة للوفاة قبل الأوان مقارنة بنظرائهم الذين يتمتعون بالأمان الغذائي لجميع الأسباب باستثناء السرطانات.

وكان الوفاة المبكرة بسبب الأمراض الطفيلية المعدية والإصابات غير المقصودة والانتحارات أكثر من الضعف بالنسبة لأولئك الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.