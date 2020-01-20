شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. كل ما تحتاج إلى معرفته عن الفيروس الغامض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب ظهور فيروس غامض بالصين فى رعب بانحاء البلاد، حيث ذكرهم بأحداث فيروس سارس الذى أيضا آثار الذعر وحصد الكثير من الأرواح، هذا الفيروس الغامض ، الذي ظهر لأول مرة في ووهان ، الصين الشهر الماضي ، يمكن أن يسبب التهاب رئوي حاد، ووفقًا للإحصاءات الرسمية يقال إن الفيروس وصل إلى تايلاند واليابان ، حيث تم تأكيد إصابة 3 حالات.

وتسبب ظهور الفيروس الغامض فى مقتل وإصابة 63 شخصًا على الأقل في الصين ، و يبذل العلماء ومسؤولو الصحة العامة في الصين والدول المجاورة كل الجهود الممكنة لوقف تفشي الفيروس بشكل كبير.

وخلص المسؤولون في الصين ومنظمة الصحة العالمية إلى أن العدوى ناجمة عن نوع من فيروس كورونا، فحتى الآن من المعروف أن 6 أنواع فقط من الفيروسات التاجية تصيب الأشخاص.

العلامات والأعراض السريرية وفقا لتقرير موقع "insider" هي في الأساس الحمى ، على الرغم من أن عددًا قليلاً من المرضى أبلغوا عن صعوبة في التنفس.

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طريقة انتقال الفيروس ليست واضحة بعد، وهناك القليل من الأدلة على انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر. ومع ذلك ، يشك البعض في أن انتقال العدوى من حيوان إلى إنسان.

الخطوات التي يتم اتخاذها للسيطرة على تفشي المرض، حيث أصدرت السلطات الصحية الصينية نصيحة للمسافرين الذين يزورون الصين للحد من تفشي الفيروس.

ويُنصح السياح أو المسافرين إلى ووهان ، الصين ، بتجنب الحيوانات الحية أو الميتة ، وأسواق الحيوانات ، والاتصال بالأشخاص المرضى .

ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان الفيروس يمكن أن ينتشر من إنسان إلى إنسان على نطاق واسع ، ولكن الاختبارات المعملية استبعدت ظهور السارس وفيروس كورونا وانفلونزا الطيور والفيروسات الغدية وغيرها من العوامل المعدية الشائعة، كسبب لحالات الالتهاب الرئوي في ووهان.

أول اختبار تشخيصي في العالم للكشف عن الفيروس الصيني الجديد

والخبر السار هنا هو أن باحثين من المركز الألماني لبحوث العدوى قد طوروا أول اختبار تشخيصي للكشف عن فيروس كورونا الصيني الجديد، حيث يوضحون الطريقة الجديدة يمكنها أيضًا اكتشاف الحالات المشتبه فيها، أصبح اختبار التشخيص متاحاً .

وسيساعد الاختبار هذا أيضاً العلماء على فهم ما إذا كان الفيروس قادراً على الانتشار من إنسان لآخر، وهذه خطوة مهمة لمكافحة الفيروس الجديد.