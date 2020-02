فوائد صحية غير متوقعة لقشور البرتقال

فوائد عديدة لقشور الحمضيات لصحتك، فهي غنية بمركبات الفلافونويد التي تسمى فلافون ..

1. يعزز صحة القلب

يحتوي قشر الليمون على مركبات الفلافونويد وفيتامين ج والبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان، والتي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

2. يحارب الكوليسترول

كما أن البكتين يساعد في خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الحميد عن طريق زيادة إفراز الأحماض الصفراوية، التي ينتجها الكبد وتمنع امتصاص الكوليسترول.

3. فقدان الوزن

تحتوي قشور الليمون على البكتين المعروف بتشجيعه لفقدان الوزن وقد يؤدي إلى إبطاء تراكم الدهون في الجسم.

يمتص البكتين الماء ويشكل كتلة لزجة، والتي تنتقل عبر المعدة والأمعاء الدقيقة غير مهضومة. هذا يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت.

5. يحسن صحة العظام

يحتوي قشر الليمون على كمية كبيرة من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور وفيتامين C، كل هذه العناصر الغذائية تساعد في منع هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض العظام الأخرى.

6. يحارب السرطان

يُظهر قشر الليمون خصائص مقاومة للسرطان نظراً لوجود مركبات الفلافونويد وفيتامين C فيها. فهو يقلل من خطر عدة أنواع من السرطان وفيتامين C قد يساعد في زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء. يعزز الجهاز المناعي قشر الليمون لديه القدرة على تقوية مناعتك بسبب محتواه من الفلافونويد وفيتامين .C

7. يحارب الغثيان

. إذا شعرت بالغثيان، أضيفي قشر الليمون في طعامك أو الشاي لإعطاء دفعة إضافية من الطاقة لجسمك.

8. يحارب حصى المرارة

قشر الليمون يحتوي على الليمونين D، والذي يمكن أن يساعد في علاج حصوات المرارة وفقاً للدراسة، فإن D - limonene لديه القدرة القوية على إذابة الحصاة المرارية - والتي تشير الدراسات إلى أنها يمكن أن تكون بديلاً فعالاً للجراحة لعلاج حصوات المرارة.