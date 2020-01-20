"إكس-61 إيه".. أول نموذج لطائرة قتالية مسيرة يسقط في الاختبار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "دينتكس" (Dynetics) الأمريكية سقوط طائرتها المسيرة طراز "إكس -61 إيه" (X-61A) متعددة الاستخدامات إثر عطل تقني أثناء الهبوط.
وقالت الشركة، الجمعة، إنها فقدت طائرتها المزودة بمحرك توربيني، بعد إطلاقها من على متن طائرة نقل عسكرية بنحو ساعة ونصف الساعة.
جاء الإعلان بعد عدة أشهر من انطلاق أولى رحلات الطائرة في إطار برنامج "جريملينز" (Gremlins) وفقا لموقع "فلايت جلوبال" الألماني.
وأشارت الشركة إلى أن الطائرة أقلعت بأولى رحلاتها في نوفمبر/تشرين الأول الماضي، قرب مدينة سولت ليك بولاية يوتا، واستغرقت الرحلة ساعة و41 دقيقة.
وأوضحت الشركة أن الطائرة المسيرة دمرت بعد تعذر فتح مظلتها الرئيسية المستخدمة للهبوط فاصطدمت بالأرض.
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