متى يتمكن ليفربول من حسم لقب الدوري الإنجليزي؟

اقترب فريق ليفربول خطوة جديدة من تحقيق الحلم الغائب منذ 30 عاماً بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تغلبه على ضيفه مانشستر يونايتد 2-0 في الجولة 23 من المسابقة.

واستمر ليفربول على الصدارة وحيداً، لكنه وسع الفارق بعد هذه الجولة مع مانشستر سيتي الوصيف إلى 16 نقطة بعد تعثر "السماوي" أمام كريستال بالاس بالتعادل 2-2.

وبالنظر إلى الوضع الحالي، فإن أقصى عدد من النقاط يمكن أن يصل إليه السيتي الوصيف هو 93 بشرط أن يفوز بجميع مبارياته الـ15 المتبقية.

Advertisements

أما ليفربول فأمامه 16 مباراة، حيث لديه لقاء مؤجل ورصيده حالياً 64 نقطة، أي يحتاج 30 نقطة حسابياً لحسم اللقب بالوصول إلى نقطة أعلى من أقصى رصيد من الممكن أن يصل إليه السيتي.

ولجمع الـ30 نقطة، يحتاج ليفربول للفوز بـ10 مباريات من مواجهاته الـ16 المتبقية في المسابقة.

ويلتقي ليفربول في مباراته التاسعة المقبلة مع مانشستر سيتي على استاد الاتحاد في الجولة 32، وفي حالة التعادل على الأقل سيحسم "الريدز" اللقب رسمياً، حيث سيضيع نقطتين على السيتي ويستفيد بنقطة، الأمر الذي سيتحقق له بالقطع في حالة الانتصار.

أما في حالة فوز السيتي بهذه الجولة، فسيتوجب على ليفربول الانتصار في الجولتين؛ الـ33 على أستون فيلا بملعب أنفيلد، والـ34 على مضيفه برايتون للتتويج باللقب.

يذكر أن أقصى رصيد من النقاط بإمكان ليفربول أن يصل إليه مع نهاية هذا الموسم وفي حالة فوزه بجميع المباريات المتبقية هو 112 نقطة، وهو العدد الذي لم يتحقق من قبل.