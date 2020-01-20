تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ماربل كيك بالقرفة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- سكر : كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- طحين : 2 كوب (منخل)

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- حليب : نصف كوب

- بودرة الكاكاو : ملعقة كبيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- سكر البودرة : 2 ملعقة كبيرة (للتزيين) الطريقة: اخلطي السكر مع نصف كوب من الزيت النباتي بالخقاقة الكهربائية.

أضيفي البيض مع ملعقة صغيرة من الفانيلا واخلطي جيداً حتى تتمازج المكونات.

أضيفي الحليب السائل، مع الخفق ثم الطحين والبيكنج صودا والبيكنج باودر.

صبي ثلاث أرباع خليط الماربل كيك بالقالب المجهز سابقاً والمدهون بالزيت.

ضعي كمية الكاكاو البودرة والقرفة المطحونة على ما تبقى من خليط الكيك، ونزيد فوقهم 3 ملاعق كبيرة من الحليب السائل، ويخلطوا باستخدام الملعقة.

صبي خليط الكاكاو فوق خليط الكيك في القالب ويمزج الخليطان باستخدام ملعقة.

أدخلي القالب للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة.

ازيلي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق ثم ضعيه في طبق الكيك.

عند التقديم وزعي السكر البودرة على وجه الكيك وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب الصويا بالقهوة

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