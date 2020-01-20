تعرفي على طريقة إعداد وتحضير وافل بدون بيض

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- دقيق : 2 كوب
- بيكنج بودر : 4 ملعقة صغيرة
- سكر : 2 ملعقة صغيرة
- حليب : 2 كوب
- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة
- الماء : 2 ملعقة كبيرة
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة (مذوبة)
الطريقة:
اخلطي في وعاء متوسط الحجم كل من الدقيق، البايكنج باودر والسكر.
في وعاء آخر، ضعي كل من الحليب، الزيت، الزبدة، الماء والزبدة المذوبة ثم اخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس.
أضيفي خليط الدقيق فوق المزيج مع الخلط المستمر ليتشكل مزيج متماسك القوام.
اتركي المزيج جانباً في مكان دافئ لمدة 15 دقيقة.
حمي آلة الوافل ثم اسكبي مقدار ربع مغرفة في الوسط وأطبقي الغطاء لحوالي دقيقتين حتى تنضج عجينة الوافل.
أعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية ثم قدمي الوافل على سفرتك مباشرة.
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