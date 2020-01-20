القاهرة - لايف ستايل المقادير

- بسكويت : 2 كوب

- الزبدة : 100 غراماً (مذوبة)

- مربى الفراولة : ملعقة كبيرة

- كريمة الخفق : كوب (مخفوقة)

- جبن كريمي : علبة (طري بحرارة الغرفة)

- سكر البودرة : ربع كوب

- الفراولة : كوب (مقطعة) الطريقة:

اطحني البسكويت بمحضرة الطعام حتى يصبح ناعماً.

اخلطي البسكويت المطحون مع المربى والزبدة جيداً.

رصي المزيج في قوالب التارت أو قالب تارت كبير.

أدخلي القوالب للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 10 دقائق ثم ازيليها من الفرن واتركيها لتبرد.

اخفقي الجبن الكريمي مع السكر جيداً في الخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج ناعماً.

أضيفي الكريمة المخفوقة واخلطي بملعقة بلاستيكية.

وزعي المزيج في قوالب التارت وزيني بالفراولة.

ضعي التارت في الثلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم على الأقل. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت البسكويت تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلوى الفراولة والكريمة

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