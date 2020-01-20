تعرفي على طريقة إعداد وتحضير براونيز الموكا

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الشوكولاتة : كوب (مفرومة)

- الزبدة : نصف كوب

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- البيض : 3 حبات (بحرارة الغرفة)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- ماء ساخن : 4 ملاعق كبيرة

- طحين : ثلاث أرباع الكوب

- بودرة الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة كبيرة الطريقة: سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

جهزي صينية مربعة بالزبدة ورشة طحين.

ذوبي الشوكولاتة المفرومة مع الزبدة في وعاء على حمام مائي وحركي حتى تتمازج المكونات ويصبح الخليط ناعماً.

اخفقي السكر والبيض والفانيلا في وعاء.

اخلطي القهوة والماء الساخن جيداً حتى تذوب القهوة.

أضيفي الطحين والكاكاو البودرة والملح والشوكولاتة المذوبة لخليط البيض والسكر واخفقي جيداً.

صبي المزيج في الصينية المجهزة وأدخليها الفرن لمدة 30 - 35 دقيقة حتى ينضج.

ازيلي الصينية من الفرن واتركيها تبرد قليلاً ثم قدميها دافئة مع الكريمة أو الآيس كريم حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رول الكريب بالشوكولاتة

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