تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المسقعة المصرية

المقادير

- الباذنجان : 2 حبة (مقطّع لدوائر رفيعة)

- زيت الزيتون : حسب الحاجة

- لحم مفروم : 450 غم

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة

- البصل الابيض : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- طماطم : 3 حبات (مقطّعة لدوائر رفيعة)

- طماطم : 2 حبة (مفرومة فرماً ناعماً)

- معجون الطماطم : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

الطريقة:

1. حمّي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

2. صفّي دوائر الباذنجان على صينية وادهنيها بزيت الزيتون. وأدخلي الصينية إلى الفرن واتركي الباذنجان ينضج حوالي 10 دقائق. قلبّي القطع واتركيها لـ10 دقائق إضافية.

3. في قدر على حرارة متوسطة، حمّي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. ثم أضيفي البصل والثوم واتركيهما حتى يذبلا.

4. ضعي اللحم المفروم وعصّجيه حتى ينضج. ثم أضيفي الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم وربع كوب من الماء.

5. اخلطي المكونات ثمّ ضعي الكزبرة الجافة ونكّهي بالملح والفلفل. وخففي حرارة النار واتركي الخليط ليكثف قليلاً حوالي 15 دقيقة.

6. حمّي الفرن من جديد على حرارة 175 درجة مئوية.

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7. في طبق زجاجيّ مقاوم للحرارة، ضعي القليل من صلصة الطماطم واللحم حتى تغطي القعر بالكامل.

8. صفّي طبقة من شرائح الباذنجان والطماطم. ثم ضعي طبقة من خليط اللحم والصلصة.

9. أعيدي الكرة للحصول على طبقات أخرى بالتدرج نفسه على أن تكون الطبقة النهائيّة مؤلّفة من شرائح الباذنجان والطماطم. وغطّي الطبق بورق قصدير.

10. أدخلي الطبق إلى الفرن لمدّة 15 دقيقة. ثم ارفعي ورقة القصدير وأعيدي الطبق إلى الفرن لـ10 دقائق إضافية، وقدميها ساخنة.

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