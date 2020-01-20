تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بليلة مصرية

المقادير

- القمح : كوب

- الماء : 3 اكواب (للسلق)

- حليب : حسب الرغبة (كامل الدسم / محلى بالسكر أو العسل)

- جوز الهند : حسب الرغبة (ناعم)

- مكسرات : ربع كوب

- الفانيليا : رشّة

- القشطة : 2 ملعقة كبيرة الطريقة: 1. نقي القمح جيدًا اغسليه جيدًا وانقعيه ليلة كاملة ثم صفيه. 2. اسلقي القمح حتى ينضج تمامًا ثم اتركيه مغطى حتى يتفتح وينفش. 3. اغرفي منه مع الماء ثم اسكبي الحليب حسب الرغبة. Advertisements 4. أضيفي العسل والمكسرات والفانيليا أو القشدة حسب الرغبة. 5. قدمي البليلة ساخنة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معمول بالقشطة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات المكسرات والفواكة المجففة

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