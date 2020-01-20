تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البصارة المصرية

المقادير

- للتقديم :

البصل : 2 حبة (مفروم)

الزيت : 3 ملاعق كبيرة

الثوم : 5 فصوص (مهروس)

عصير الليمون : حسب الرغبة

- الفول : 250 غراماً (منقوع لمدة 12 ساعة)

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم / مفروم)

- الثوم : 5 فصوص (مهروس)

- النعناع : ملعقة كبيرة (مجفف)

- الشبت : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- كزبرة خضراء : ملعقة كبيرة (مفرومة فرماً ناعماً)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم فرماً ناعماً)

- الكمون : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- الماء : حسب الحاجة

الطريقة:

1. صفي الفول من ماء النقع وضعيه في قدر ثم اغمريه بالماء.

2. ضعيه على النار حتى يغلي وأضيفي البصل والثوم. اتركيه لمدة ساعة أو حتى ينضج الفول.

3. أضيفي الشبت، الكزبرة، البقدونس، الملح، الفلفل الأسود والكمون واتركيه على النار لمدة عشر دقائق.

4. ارفعي القدر على النار وضعي المزيج مع القليل من ماء السلق في الخلاط لتحصلي على قوام ناعم.

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5. أعيدي الخليط إلى لقدر على نار هادئة واتركيه حتى يغلي مجدداً.

6. للتقديم: حمي الزيت في مقلاة واقلي البصل حتى يصبح شفافاً ثم أضيفي الثوم.

7. ضعي البصارة في طبق التقديم وأضيفي البصل والثوم المقلي.

8. اسكبي القليل من عصير الليمون الحامض وقدمي الطبق ساخناً أو بارداً بحسب الرغبة.

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