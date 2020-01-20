تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطير مشلتت

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- دقيق : 6 اكواب

- سمن : 4 اكواب (مذوب)

- الماء : 3 اكواب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة الطريقة: 1. ضعي الدقيق في وعاء كبير ثمّ أضيفي إليه الملح والماء. 2. إعجني المزيج بيدك (أو بإمكانك استخدام محضرّ الطعام) للحصول على عجينة ليّنة متماسكة. 3. قطّعي العجينة إلى قطع صغيرة ثمّ كوّري كلّ قطعة بيدك. 4. إدهني كلّ كرة عجين بالزيت واتركيها ترتاح لمدّة نصف ساعة. 5. خذي كرة من العجينة وافرديها ثمّ ادهنيها بالسمن. 6. أطبقي العجينة على بعضها للحصول على مربع واتركيها جانباً. Advertisements 7. خذي كرة ثانية، إفرديها ثمّ إدهنيها بالسمن. 8. ضعي مربع العجين الأول داخل العجينة الثانية واغلقيها على بعضها على شكل مربع وضعيها جانباً. 9. خذي كرة ثالثة، إفرديها ثمّ إدهينها بالسمن. 10. ضعي مربع العجين الثاني داخل العجينة الثالثة واغلقيها على بعضها. 11. ضعي الفطير في صينية مدهونة بالزيت وأدخليها إلى الفرن على درجة حرارة عالية حوالي 15 دقيقة أو حتى ينضج. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة بالبشاميل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاصس المقلية بالخل والملح

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