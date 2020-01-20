تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الطعمية المصرية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الفول : 250 غراماً (منقوع بالماء ليلة كاملة)

- حمص : 250 غراماً (منقوع بالماء ليلة كاملة)

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم)

- الشبت : ربع كوب (طازج)

- الكزبرة : ربع كوب (طازجة)

- بقدونس : ربع كوب (طازج)

- البصل : 1 حبة (مقطع أرباع)

- ملح : ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة (مطحون)

- الثوم : 4 فصوص

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- كزبرة يابسة : ملعقة كبيرة (مجففة ومطحونة)

- الزيت : غزير (للقلي) الطريقة: صفي الحمص والفول من الماء وضعيه في مطحنة الطعام أو محضرة الطعام.

أضيفي البصل الأخضر والبصل العادي والثوم والملح والكزبرة الطازجة والبقدونس والشبت والملح والكمون والكزبرة المجففة والبيكنج باودر.

اضربي المزيج حتى ينطحن ويصبح ناعماً.

شكلي كرات من العجين بواسطة أداة تشكيل الفلافل أو الطعمية.

سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار عالية وقلبي الطمعية حتى تتحمر.

قدميها ساخنة إلى جانب الخبز العربي والمخللات وصلصة الطحينية حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالفول السوداني تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أجنحة دجاج بالكمون

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