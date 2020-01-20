تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الخبز العربي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- دقيق : 1 كيلو

- خميرة : 2 ملعقة كبيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الماء : حسب الحاجة (للعجن)

الطريقة: في وعاء ضعي الدقيق والخميرة والسكر والملح.

أضيفي الماء بالتدريج مع الدعك جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

غطّي العجينة واتركيها جانباً لساعتين.

قسّمي العجينة إلى كرات متوسّطة الحجم وغطّي كل كرة بالدقيق واتركيها لحوالي 15 دقيقة.

حمّي الفرن على حرارة مرتفعة.

مدّي العجينة على سطح صلب وأدخليها إلى الفرن على الرف الوسطي لحوالي 5 دقائق. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير مكرونة بشاميل بالتونة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاصس المقلية بالخل والملح

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