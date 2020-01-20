تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفاصوليا الخضراء بالفطر

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- السبانخ : كوب (مفروم خشن)

- فاصولياء : كوب (مجمدة)

- الفطر : كوب (طازج ومفروم شرائح)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- البيض : 2 حبة (مسلوق ومقطع أرباع)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة الطريقة: اسلقي الفاصوليا لمدة 10 دقائق حتى تطرى ثم اغسليها بماء بارد.

سخني زيت الزيتون في مقلاة وأضيفي الفطر وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يذبل.

ضعي السبانخ في طبق ثم وزعي الفاصوليا المسلوقة والفطر فوقه.

تبلي بالملح والفلفل وعصير الليمون وقلبي.

ضعي البيض على أطراف الطبق وقدميها دافئة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير باستا الفريدو بالسبانخ تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحلو

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