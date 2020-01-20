تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك بالكاري

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الستيك : 500 غراماً (فيليه / مقطع شرائح طولية)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم شرائح رفيعة)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم شرائح رفيعة)

- بودرة الكاري : نصف ملعقة صغيرة

- مرق خضار : ربع كوب (أو اللحم)

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم شرائح) الطريقة: سخني مقلاة سميكة واسعة على نار متوسطة.

أضيفي الستيك وقلبي لمدة 5 دقائق ثم ازيلي الستيك جانباً في طبق.

في نفس المقلاة أضيفي الزيت النباتي والبصل والفلفل وقلبي لمدة 5 دقائق.

اعيدي الستيك للمقلاة وأضيفي الملح والفلفل والكاري وربع كوب المرق واتركي المزيج على النار لمدة 10 دقائق.

ضعي الستيك في طبق التقديم وزيني بالبصل الأخضر وقدميه ساخناً إلى جانب الأرز أو النودلز حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاصس المقلية بالخل والملح تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن البطاطس بالبصل والجبن

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