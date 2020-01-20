تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة المكرونة مع البروكلي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الباستا : عبوة (لولبية)

- البروكولي : 2 كوب (مقطع زهرات صغيرة)

- طماطم : 2 حبة (مقطعة مكعبات كبيرة)

- زيتون أسود : ربع كوب (شرائح)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة الطريقة: اسلقي المكرونة بحسب العليمات على العبوة وصفيها وضعيها جانباً.

اسلقي البروكلي بماء مغلي لمدة 5 دقائق ثم ضعيه بماء مثلج لمدة 3 دقائق وصفيه.

اخلطي المكرونة مع البروكلي والطماطم والزيتون في طبق.

أضيفي الملح والفلفل والزيت وعصير الليمون وقلبي وقدمي السلطة. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير سلطة التونة مع الباستا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحارة

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