تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سباجيتي بالدجاج والزبدة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
- صدر الدجاج : 500 غراماً (فيليه / مفروم مكعبات صغيرة)
- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة
- الزبدة : 8 ملاعق كبيرة (مقطعة مكعبات)
- الثوم : 6 فصوص (مفروم شرائح)
- الفلفل الأحمر : نصف ملعقة صغيرة (مجروش)
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (مجروش)
- خل العنب : نصف كوب
- سباغتي : عبوة (مكرونة)
- جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور)
- عصير الليمون : 1 حبة
- بشر الليمون : ملعقة كبيرة
الطريقة:
اسلقي المكرونة بحسب التعليمات على العبوة وصفيها واتركيها جانباً.
تبلي الدجاج بالملح والفلفل.
سخني الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة إلى عالية وحمري الدجاج حتى يصبح ذهبي اللون ثم ازيليه من المقلاة واتركيه في طبق جانباً.
ذوبي 4 ملاعق من الزبدة في نفس المقلاة وأضيفي الثوم والفلفل الأحمر المجروش وقلبي لمدة 30 ثانية حتى تظهر رائحة الثوم.
أضيفي الخل واتركي المزيج حتى يبدأ بالغليان ثم خففي النار واتركيه لمدة دقيقتين حتى تقل كمية الخل للنصف ثم ازيلي المقلاة عن النار.
أعيدي الدجاج للمقلاة فوق الخل وضعي المكرونة المسلوقة مع كوب من ماء السلق ثم أضيفي بشر الليمون وعصير الليمون وباقي كمية الزبدة واتركي المزيج على النار لمدة 10 دقائق حتى تتمازج النكهات.
اسكبي المكرونة في طبق التقديم مع رشة فلفل أسود على الوجه والجبن البارميزان وقدميها ساخنة.
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