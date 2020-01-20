شكرا لقرائتكم خبر عن لو جلدك وشفتيك بتشقق فى الشتاء.. نصائح للعناية بالبشرة خلال الجو البارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يتغير لون بشرتك، ربما تكون قد سمعت أشخاصًا يقولون إن بشرتهم أصبحت جافة أو دهنية، ذلك لأن عوامل مثل العمر، والنظام الغذائي، والعناية بالبشرة، والطقس، يمكن أن تغير نسيج بشرتك، ويأتي موسم الشتاء مع تحدي البشرة الجافة، مع التغير في الموسم، يمكن أن تتحول بشرتك نحو الجفاف، إذا كانت بشرتك مشدودة أو حمراء أو ملتهبة، فهذا مؤشر على ذلك، وهذا يعنى أنك تحتاج إلى العناية ببشرتك، هناك العديد من الأخطاء التى تقع فيها عند العناية بالبشرة نرتكبها خلال موسم الشتاء..



تجنبى تقشير البشرة

يقدم موقع boldskyبعض النصائح التالية لمحاربة مشاكل الجلد بالشتاء للوصول بسلاسة فى موسم الصيف لبشرة أكثر نضارة.. أولا: قل لا للماء الساخن..

لا شيء يبدو أفضل من الاستحمام بالماء الساخن، أو الاستحمام خلال فصل الشتاء، ولكن، لسوء الحظ، يمكن أن تجعل بشرتك جافة للغاية، لذلك، بدلاً من الامتناع عن استخدام الماء الساخن جدا في فصل الشتاء، استخدم الماء الفاتر.



عدم تقشير البشرة

ثانيا: عدم تقشير البشرة..

كثيرا ما يلجا السيدات لتجميل البشرة عن طريق التقشير، لأنه يجدد البشرة ويجعلها مرنة، خلال فصل الشتاء القاسي، يمكن أن يتحول التقشير، دون أي قيود إلى ضرر على الجلد، حيث يمكن أن تهيج الجلد، استخدم مقشرًا لطيفًا لتقشير البشرة خلال فصل الشتاء، ولا تفعل ذلك أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.



استخدام الكريمات الطبيعية وواقى الشمس

ثالثا: استخدم واقي الشمس..

تشكل أشعة الشمس والأشعة الضارة خطراً على الجلد بغض النظر عن الموسم، التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يعزز شيخوخة الجلد، ويترك بشرتك جافة ومهيجة، الحفاظ على بشرتك الشمس محمية في كل وقت، يجب وضع واقى الشمس قبل الخروج للشمس، وتغطية الوجه لحماية إضافية.

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شرب الماء

رابعا: شرب الكثير من الماء..

يحتاج جسمك إلى الترطيب من الداخل والخارج، شرب 2-3 لتر من الماء كل يوم، يمكنك تعديل كمية السوائل عن طريق تبديل الماء مع عصائر الفاكهة الطازجة، ومياه جوز الهند، وتحصل على ترطيب مع الاستمتاع بتناول العصير.



استخدمى كريمات الترطيب ليلا

خامسا: اعتمد على استخدام كريمات الترطيب ليلا..

استخدمى كريم الليل على محمل الجد ليس فقط خلال النهار، ولكن يمكن أيضًا أن تصبح بشرتك جافة أثناء الليل، قد لا تكون من عشاق روتين العناية بالبشرة الليلي، لكن الشتاء يتطلب منك توفير هذه التغذية الإضافية لبشرتك، اعتمد على كريم مرطب ليلي، قبل الذهاب إلى النوم، اغسل وجهك حتى يصبح نظيفًا ثم ضع الكريم بالكامل على وجهك، في الصباح، ستستيقظ على بشرة ناعمة وطرية.



فرك الشفتين

سادسا: فرك شفتيك..

يمكن أن تكون شفتيك واحدة من أولى علامات جلدك الجاف، لا تبدو الشفاه المتشققة والجافة سيئة فحسب، بل تشير أيضًا إلى مشكلة أكثر خطورة، لذلك فرك شفتيك كل يوم مع اضافة طبقة من مرطب الشفاه المرطب عليه قبل الذهاب إلى السرير بانتظام ستجعل شفتيك ناعمة.



تجنبى بودرة المكياج

سابعا: تجنبى مساحيق المكياج..

إذا كنت مستهلكًا منتظمًا للمكياج، فمن الضروري أن تتجنب مساحيق المكياج خلال فصل الشتاء، بشرتك جافة بالفعل بسبب الطقس البارد والقاسي، المكياج بالبودرة، بغض النظر عن مدى ملاءمته، سوف يبالغ في ذلك، قم بالتبديل إلى كريم أو منتجات سائلة لضمان مكياج جيد وبشرة صحية.



تجنبى الماكياج المحتوى على العطور

ثامنا: اختار المزيد من المنتجات الطبيعية والعضوية والخالية من العطور..

والتي لن تزعج البشرة أو تجعلها جافة، حيث ان المنتجات المحتوية على العطور، والمستخدمة على البشرة، تتسبب فى تهيج الجلد.