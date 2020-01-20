تعرف علي أهم وأبرز فوائد مسحوق الكاكاو

هناك بعض الأشخاص الذين يعشقون الشيكولاتة، رغم انهم قد يجهلون فوائدها المتعددة لأنهم يفضلون رائحتها ومذاقها الخاص.وهناك بعض الأشخاص الذين لا يحبون تناولها، لأنهم يعتقدون أنها تسبب السمنة، لأن الشيكولاتة مصنوعة من مسحوق الكاكاو، الذي يتم عن طريق سحق حبوب الكاكاو،وإزالة الدهون، أو زبدة الكاكاو، هناك 3 أنواع من نبات الكاكاو ،Forastero و ،Criollo و Trinitario

وأوضح موقع boldsky، أن الأسبان، هم أول من اكتشفوا مسحوق الكاكاو، ونشروه فى أوروبا في القرن الـ 16، ومنذ ذلك الحين أصبح على نطاق واسع لتعزيز الصحة العامة.

تعرف على أهم 10 فوائد لمسحوق الكاكاو..

1. يخفض ضغط الدم

مسحوق الكاكاو يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم، عن طريق تحسين مستويات أكسيد النيتريك في الدم، ويرجع ذلك إلى وجود مركبات الفلافينول، والتي يمكن أن تعزز وظيفة الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم، يمكن لمحتوى الفلافينول الذي يتراوح بين 30 إلى 1،218 ملجم من الكاكاو أن يقلل بشكل كبير من ضغط الدم بمعدل 2 مم زئبق.

2. يقلل من الاكتئاب

يحتوي مسحوق الكاكاو على فلافينول، الذي لديه القدرة على ضبط المزاج، والقضاء على أعراض الاكتئاب، يعزز مسحوق الكاكاو أيضًا مستويات السيروتونين، وهو ناقل عصبي يعمل كمضاد للاكتئاب، وجدت دراسة أن استهلاك الكاكاو يزيد من الهدوء والرضا، وبالتالي تحسين الحالة النفسية.

3. يساعد في فقدان الوزن

ومن المزايا الأخرى لمسحوق الكاكاو، أنه يساعد في خفض الوزن عن طريق تقليل الشهية، وتنظيم استخدام الطاقة، وزيادة أكسدة الدهون والشعور بالشبع، أظهرت دراسة، أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الشيكولاتة عادة ما يكون لديهم مؤشر كتلة الجسم أقل مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا كميات أقل من الشوكولاتة.

4. يحسن صحة القلب

يحتوى الكاكاو على الفلافينول والذى يعمل على خفض الكوليسترول الضار (LDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية، وفشل القلب، والسكتة الدماغية، وأمراض القلب الأخرى، الفلافينول يوسع الأوعية الدموية، مما يحسن تدفق الدم إلى القلب.

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5. السيطرة على أعراض مرض السكري من النوع الثانى

ربطت الدراسات بين تناول كميات أكبر من الفلافينول مع انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، يساعد أيضا على تحسين مستويات السكر في الدم، وتقليل الالتهاب، وتقليل حساسية الإنسولين، استهلاك الكاكاو له تأثير إيجابي على الوقاية والسيطرة على مرض السكري من النوع 2.

6. يمنع السرطان

تعزى خصائص الوقاية من السرطان إلى الفلافينول في الكاكاو، تحارب تأثيراته المضادة للأكسدة في الفلافينول الالتهاب، وتحمي الخلايا من الأكسدة، وتوقف نمو الخلايا السرطانية، وتحث على موت الخلايا السرطانية.

7. يعزز وظيفة المخ

الكاكاو لديه القدرة القوية للحد من خطر الأمراض التنكسية العصبية، يمكن أن يساعد الفلافينول في الكاكاو على تحسين وظائف المخ، وتدفق الدم عن طريق زيادة إنتاج أكسيد النيتريك، مما يساعد فى ارتخاء عضلات الأوعية الدموية، وبالتالي تحسين تدفق الدم إلى الدماغ.

8. يعالج الربو

يحتوي الكاكاو على مركبات مضادة للربو مثل الثيوفيلين والثيوبرومين، والتي يمكن أن تفيد الأشخاص المصابين بالربو، الثيوفيلين يساعد في توسيع الرئتين عن طريق فتح الشعب الهوائية، وتقليل الالتهاب.

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