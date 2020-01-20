تعرف علي أهم 7 خطوتن لعلاج حصوات المرارة

القاهرة - لايف ستايل حصوات المرارة واحدة من المشاكل الصحية الشائعة التى يتعرض لها الكثيرون وتؤثر على الحالة الصحية لهم، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك بعض النصائح لمرضى حصوات المرارة يجب اتباعها نصائح لمرضى حصوات المرارة -1ينصح بتناول خل التفاح، لأنه يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وعلاج الالتهاب والحصوات. -2الابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة التى تحتوى على نسبة عالية من الزيوت والدهون. -3ينصح بتقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة وخالية من الدهون والتوابل. -4الإكثار من شرب السوائل الطبيعية والعصائر الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية. Advertisements -5ينصح مرضى حصوات والتهاب المرارة بتجنب الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكريات. -6عدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب، فبعض الأدوية تؤثر على صحة المرارة وتزيد من الالتهاب والألم. -7ينصح مرضى التهاب وحصوات المرارة بتجنب تناول المشروبات الغازية والكحولية والتدخين قد يهمك أيضا: عالجي تساقط الشعر بـ5 أطعمة صحية وغنية بالفيتامينات تعرف علي أهم أسباب الالتهاب الرئوي

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