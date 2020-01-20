تعرف علي أهم 8 نصائح لعلاج إرتجاع المرئ

ارتجاع المرئ من أشهر المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون وهو إحساس شديد بالحموضة والألم فى المعدة مع عدم القدرة على تناول الطعام، قد يكون ذلك نتيجة فتق فى الحجاب الحاجزأونتيجة ضعف فى العضلة السفلية للمرئ، مما يسبب ضيق فى التنفس وحرق فى المعدة.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فأن هناك بعض النصائح يجب أن يتبعها مريض ارتجاع المرئ ومنها:

نصائح لعلاج ارتجاع المرئ

1:ينصح مرضى ارتجاع المرئ بفقدان الوزن والتخلص من السمنة المفرطة، فقد أثبتت الدراسات أن السمنة المفرطة تسبب ارتجاع فى المرئ وتخمة.

2:تجنب تناول الأطعمة التى تسبب ارتجاع المرئ والتهاب المعدة ومنها" الأطعمة الدسمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت، الأطعمة الحارة والتى تحتوى على توابل، الحمضيات مثل الليمون والبرتقال والطماطم، النعناع، الشيكولاتة، البصل".

3: الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية والكحول والقهوة أو أى مشروبات تحتوى على كافيين.

4: عدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب المعالج، فبعض الأثار الجانبية للأدوية تؤثر على صحة المعدة وتسبب ارتجاع المرئ والقرح الهضمية.

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5: الاقلاع عن التدخين أو الوجود فى أماكن بها مدخنون حيث أثبتت بعض الدراسات أن النيكوتين الموجود فى التدخين يعمل على ارتخاء العضلات ويسبب الم وارتجاع فى المرئ.

6:ارتداء ملابس فضفاضة من أهم الاحتياطات اللازمة التى ينصح مرضى ارتجاع المرئ باتباعها وذلك للوقاية من الألم والالتهاب الشديد.

7:اتباع نظام غذائى صحى يحتوى على الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم ومنها تناول الخضروات والفواكه.

8:تقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة وذلك للوقاية من التخمة وارتجاع المرئ ، كما يساعدك ذلك على تجنب السمنة وتراكم الدهون فى الجسم.

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