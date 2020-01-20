تعرف علي اهم 5 أطعمة تعزز الطاقة وتجعلك يقظا دائما

يشعر الإنسان ببعض أعراض الإرهاق أو التعب نظراً لأعماله على مدار اليوم، ليتوجه إلى مشروبات الكافيين مثل القهوة أو النسكافيه في محاولة البقاء يقظاً والقضاء على أعراض التعب. لكن الحل ليس في هذه المشروبات فهناك بعض الأطعمة التي تعزز الطاقة في جسم الإنسان.

كشفت دراسات حديثة أن هناك بعض الأطعمة التي تساعد في القضاء على أعراض التعب، حيث تحافظ هذه الأطعمة على مستويات السكر في الدم والطاقة بالتساوي خلال اليوم، وفق ما نشرته "الوكالة الألمانية".

لذا إليك عزيزي الرجل، الأطعمة التي تساعد في القضاء على أعراض التعب التي يشعر بها الفرد على مدار اليوم:

أوراق النعناع:

كشفت الدراسات أن النعناع يزيد القدرة على التنفس وتركيز الأكسجين في المخ، الذي يمكن أن يزيد بدوره الطاقة في جسم الإنسان. أشارت الدراسة إلى أنه طعام تحفيزي ممتاز في وسط النهار لاجتياز فترة ما بعد الظهر.

الزنجبيل:

يحسن الدورة الدموية ومستويات السكر في الدم مما يؤدي إلى الشعور بالراحة، كما يخفف من آلام الصداع النصفي مما يعانون منه.

الشوكولاتة الداكنة:

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الشوكولاتة الداكنة محفز طبيعي غنية بالكافيين والثيوبرومين اللذان يساعدان في تعزيز مستويات الطاقة. كلما كانت مستويات السكر فيها قليلة كلما عملت أكثر على تعزيز الطاقة.

التوت:

من المصادر الممتازة للميلاتونين، هرمون النوم الطبيعي، الذي يمكن أن يساعد في الحصول على ليلة نوم هنيئة للإبقاء منتعشاً في النهار.

الفواكه الجافة:

تحتوي على الكثير من المغذيات الأساسية، بما في ذلك فيتامين ايه، بي 6، سي، دي، لذا فهي أفضل المصادر السريعة للحصول على الطاقة.

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