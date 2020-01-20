القاهرة - لايف ستايل
يعد خرف الشيخوخة أحد الأعراض الشائعة التي تصاحب عادة الكبر في السن، ورغم أنه لم يتم بعد اكتشاف علاج نهائي لها، إلا أنه يبدو أن هناك طريقة لتأخيرها.حيث أعلن المركز الوطني الياباني لأمراض وعلم الشيخوخة أن مادة الكركم الغذائية تساعد على الحفاظ على صحة الدماغ، كما أن لها مفعول سحري في تأخير خرف الشيخوخة.
واستند المركز على نتائج دراسات عديدة عن فوائد مادة الكركم، بالإضافة إلى عدة تجارب أجريت على كبار في السن من دولة الهند.
فوفقاً لأحد خبراء المركز، فإن الخرف عند المعمرين الهنود نادر للغاية مقارنة بأقرانهم في الدول الأخرى، وقد لفت انتباه علماء من اليابان والولايات المتحدة أن سكان الهند ييستخدمون الكركم بشكل أساسي في غذائهم اليومي.
وقال الخبير أنه تم إجراء عدة تجارب شارك فيها أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 50-90 عاماً، والذين قاموا بتناول الكركم بصورة منتظمة.
وأوضح الخبير الياباني أن تناول الكركم على الأقل مرتين أسبوعياً قام بتحسين الذاكرة والانتباه، مشيراً إلى أن مادة الكركم تعتبر مضاد حيوي قوي للأكسدة والالتهابات، بما يؤثر بشكل إيجابي على الأوعية الدموية للدماغ.
قد يهمك أيضا:
دراسة تؤكد أن الأوعية الدموية لدي النساء أكبر من الرجال
منتجات تسرع الشيخوخة المبكرة وتسبب أمراض مزمنة
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي المادة الغذائية التي تساعد علي تأخير الشيخوخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.