تعرف علي أهم الأطعمة التي تسبب الأرق

يعد الأرق أحد مشاكل النوم الشائعة التي يعاني منها الكثيرون حول العالم، ويبدو أن النظام الغذائي الذي نتبعه قد يكون له دور في تحديد ما إذا كنا سنصاب بأرق أم سننعم بنوم هادئ.فقد وجد مجموعة من الأطباء في جامعة كاليفورنيا الأمريكية أن هناك بعض الأطعمة التي يزيد تناولها من فرص إصابة المرء بالأرق.ووفقاً لهؤلاء الأطباء، فإن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة، والتي تتضمن الأرز الأبيض والسكر والخبز الأبيض، لها تأثير سلبي على النوم.

وأوضح الأطباء أن الكربوهيدرات المكررة تساعدة على زيادة إنتاج مستوى الأنسولين، بما يتسبب في نقص السكر في الدم، حيث يحدث ذلك بشكل متكرر.

وأضاف الأطباء أن هذا التأرجح يستمر طوال الليل، وبالتالي فإنه يؤثر بشكل سلبي على مدعل الاستقلاب الأساسي أو ما يُعرف باسم الأيض أو التمثيل الغذائي.

ونصح الأطباء بتناول الكربوهيدرات الطويلة، مثل الحبوب، في وجبة العشاء، وذلك للحصول على نوم أفضل، مشيرين إلى أن تناول الحليب الدافئ مع العسل يساعد أيضاً على تقليل حدوث خلل في إنتاج الأنسولين.

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كما أوصى الأطباء بالإكثار من تناول الفواكه والخضروات، حيث أن لها تأثير إيجابي على النوم.

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