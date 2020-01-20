دراسة تؤكد أن تناول الشوفان يحمي من السكتة الدماغية

أظهرت دراسة دنماركية أن تناول الشوفان بدلاً من الفطار المعتاد قد يحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بدلاً من البيض والخبز الأبيض.درس الباحثون بيانات الأنظمة الغذائية التي كان يتبعها نحو 55 ألف بالغ في الدنمارك، حيث كانت أعمارهم في المتوسط 56 عاماً، كما لا يوجد في تاريخهم المرضي أي إصابات السكتة الدماغية. ووجد الباحثون أن نصف المشاركين لمدة 13.4 عاماً على الأقل أصيب 2260 منهم بسكتة دماغية.

وأشار الباحثون، من خلال استخدام النموذج الإحصائي، إلى أن الأفراد الذين استبدلوا الشوفان بحصة واحدة من البيض أو الخبز الأبيض تراجع لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 4% مقارنة بمن واظبوا على تناول البيض أو الخبز في الإفطار.

وأوضح الباحثون: "أن الأبحاث ربطت منذ وقت طويل بين الإفطار يومياً خاصة الشوفان، مع تراجع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية،لكنها لم تقدم إلى الآن صورة واضحة عن التأثير المحتمل لتناول الشوفان بدلا من أصناف الفطور الشائعة، مثل البيض والخبز واللبن "الزبادي"، على خطر الإصابة بالسكتات". نقلاً عن سكاي نيوز عربية.

وقالت كريستينا دام، كبيرة الباحثين في الدراسة، إن النتائج توضح أن تحول المزيد من الناس إلى تناول الشوفان بدلاً من الخبر الأبيض أو البيض قد يكون اختياراً حكيماً، مشيرة إلى أن الدراسة لن تكن تهدف لإثبات "ما إذا كان الشوفان يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو كيف يفعل ذلك، لكن ربما يكون السبب هو أن الشوفان يساعد في خفض مستوى الكوليسترول".

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