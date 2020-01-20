تعرف علي أهم أعراض التهاب الطحال

يعد الطحال أحد أعضاء الجسم الرئيسية، فهو يؤدي العديد من الوظائف المهمة، حيث أنه يعتبر جزء من جهاز المناعة، كما أنه مسؤول عن تنقية الدم.

أسباب التهاب الطحال

وقد ذكرت الجمعية الألمانية للطب الباطني أن هناك عدة أسباب ينتج عنها التهاب الطحال، ومن ضمنها: الإصابة بأمراض مناعية مثل الروماتيزم، أو الإصابة بأمراض الدم مثل فقر الدم، أو الإصابة بتليف الكبد أو ورم الغدد الليمفاوية، أو الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية

أعراض التهاب الطحال

وقالت الجمعية أن هناك العديد من الأعراض الصحية التي يجب حين الشعور بها الذهاب إلى الطبيب فوراً، حيث أنها تشير إلى الإصابة بالتهاب الطحال.

وأوضحت أن وجود آلام في الجزء العلوي أو السفلي من البطن جهة اليسار ينذر بالإصابة بالتهاب الكحال، كما أنه في حال التهابه، فإنه يتضخم، ويصبح من الممكن تحسسه.

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ومن الأعراض الأخرى التي تدل على حدوث التهاب في الطحال شعور متكرر بالتعب والإعياء، والإصابة بالحمى والعدوى، وشحوب في الوجه، بالإضافة إلى نزيف متكرر في الأنف.

طرق علاج التهاب الطحال

كما أشارت الجمعية إلى أن هناك عدة طرق لعلاج التهاب الطحال، وذلك من خلال الأدوية المثبطة للالتهابات، أو المضادات الحيوية، مضيفة أنه في بعض الحالات قد يتطلب الأمر استئصال جزء من الطحال أو استئصاله بالكامل.

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أعراض تدلّ على التهاب الطحال عليك عدم تجاهلها